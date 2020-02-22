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影／北海道零下22°C凍到杯麵都結冰 筷子騰空變食物模型
日本北海道近日迎來零下22°C度冷鋒，為了展示當地的低溫情況，有網民出外拍片做實驗。
寒ければ寒いほどワクワクする🥶 pic.twitter.com/O2UqCCc179— 山内 創(北の大地の水族館.館長) (@suymuc) February 8, 2020
影片所見，Twitter網民「山内創」將剛浸熱的杯麵，用繩子與筷子拉起且固定，並放置在屋外1.5小時。結果再觀察時麵條已經凝結，更凌空飛起在半空中，彷如一個食物模型，擺放一側的溫度液晶顯示器也不能倖免，被凍到故障，非常誇張。
有網民留言問，凍硬了的杯麵「好吃嗎？」，「山内創」沒正面回答。
Thank you for the inspiration.🍜 🥶 #frozen #ramen #ミネソタから北海道 #ここも寒い pic.twitter.com/iqlDBB7WSx— TJ Soup (@Soupuu) February 14, 2020
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文章授權轉載自《香港01》
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