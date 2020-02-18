學歷重要嗎？網問阿滴開補習班想去嗎 網友曝：會教才是關鍵

網紅對年輕人有強大的影響力，若是知名Youtuber開補習班你會想去嗎？近日阿滴在《阿滴日常》上傳一支影片，他表示與合作夥伴《英文易開罐》Michael一起籌備了許久，終於開了一個實體補習班，對此網友在論壇上詢問「該讓子女補阿滴的補習班嗎？」，他不放心將孩子交給輔大學歷的阿滴，網友看了回應「重要的是教得好不好」。

原Po在《批踢踢實業坊》上發文，他表示阿滴與其他名師合作，開箱了補習班且非愚人節的玩笑，原Po認為「在網紅興盛的時代，現在的國高中學生比起電視更愛youtube，但讓自己的寶貝子女補一個英文超強，結果只能上輔大的老師，總覺得不放心，鄉民如何看？」

網友看了不認同原Po的看法，「很多老師和補習班老師學歷都不是頂尖，重要的是教得好不好」、「我自己補的時候也沒有在意過老師什麼學歷」、「學歷跟會不會教又不相干」、「高學歷知識淵博不見得會教」、「跟他合作開補習班的是政大的，這樣你有安心一點了嗎」。

網友在留言中替阿滴解釋「阿滴不是主要老師好嗎」，事實上阿滴在影片中解釋，補習班主要會由合作夥伴Michael和Effy會教，自己是參與每個月的大型企畫、口說活動，與學生互動，他表示「雖然只是個小小的開始，但是期待能打造我們夢想中的教學環境」。