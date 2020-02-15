廚房淹水長出「冰柱」 網傻眼：別小看北海道的冬天

北海道的冰天雪地在旅人眼中是難得的浪漫美景，但對當地民眾來說卻是如臨大敵。除了日常生活受積雪阻礙，嚴寒的氣候中民眾還要特別將水管內的水抽掉再封住，以防水管結冰膨脹。近日社群媒體Twitter上，有日本網友就上傳了一組「冬季奇景照」，原來是水管結凍、膨脹破裂，沿著流理台形成奇特的「冰柱」，讓網友直呼：「這是現代藝術品了吧！」。

日本網友以帳號＠diy_takachiro在推特上發文說到，「別小看北海道的寒冷！」，並隨文附上一組照片。從照片中可以看到，多個冰柱沿著流理台延伸至地面，整個水槽和地上積水也早已結凍，讓廚房搖身一變成為另類的「冰洞」奇景。

根據《livedoor News》報導，這名網友表示，這組照片是本月12日在公寓內公用的廚房拍攝的。他推測是熱水器的水管在沒有人的時候結冰膨脹，最後不慎爆裂。

事實上，長居北海道的民眾為了應付嚴寒，每到冬天的時候都會進行「抽水」（水抜き），把水管內的水先抽出來再封住，以防水管結凍、膨脹爆裂。該公用廚房應該是忘了進行此動作，再加上流理台鄰近窗戶，整體溫度偏低，才會造成這樣的狀況。

網友看了紛紛留言說到，「（照片）太神奇了」、「我也住在北海道但沒看過這樣的景象」，也有網友笑稱：「這是現代藝術品了吧！」、「好想朝聖現代藝術品」。