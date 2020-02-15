快訊

22名台人滯留鑽石公主號 陳時中：預計採包機方式接回

日本和歌山一天新增三確診！全與濟生會醫院有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廚房淹水長出「冰柱」 網傻眼：別小看北海道的冬天

聯合新聞網 / 綜合報導
冰柱從流理台延伸至地面，水槽也早已被厚厚的冰覆蓋。圖/Twitter

北海道的冰天雪地在旅人眼中是難得的浪漫美景，但對當地民眾來說卻是如臨大敵。除了日常生活受積雪阻礙，嚴寒的氣候中民眾還要特別將水管內的水抽掉再封住，以防水管結冰膨脹。近日社群媒體Twitter上，有日本網友就上傳了一組「冬季奇景照」，原來是水管結凍、膨脹破裂，沿著流理台形成奇特的「冰柱」，讓網友直呼：「這是現代藝術品了吧！」。

日本網友以帳號＠diy_takachiro在推特上發文說到，「別小看北海道的寒冷！」，並隨文附上一組照片。從照片中可以看到，多個冰柱沿著流理台延伸至地面，整個水槽和地上積水也早已結凍，讓廚房搖身一變成為另類的「冰洞」奇景。

根據《livedoor News》報導，這名網友表示，這組照片是本月12日在公寓內公用的廚房拍攝的。他推測是熱水器的水管在沒有人的時候結冰膨脹，最後不慎爆裂。

事實上，長居北海道的民眾為了應付嚴寒，每到冬天的時候都會進行「抽水」（水抜き），把水管內的水先抽出來再封住，以防水管結凍、膨脹爆裂。該公用廚房應該是忘了進行此動作，再加上流理台鄰近窗戶，整體溫度偏低，才會造成這樣的狀況。

網友看了紛紛留言說到，「（照片）太神奇了」、「我也住在北海道但沒看過這樣的景象」，也有網友笑稱：「這是現代藝術品了吧！」、「好想朝聖現代藝術品」。

北海道

延伸閱讀

男子失明20多年 車禍後左眼視力奇蹟恢復

「日版張鈞甯」搭F-15戰鬥機 升空上千呎旋轉放聲叫

他買87年老房驚見密室入口 打開一看嚇傻

住飯店驚見鏡子有「半張臉」 員工全額退費：別張揚

相關新聞

廚房淹水長出「冰柱」 網傻眼：別小看北海道的冬天

北海道的冰天雪地在旅人眼中是難得的浪漫美景，但對當地民眾來說卻是如臨大敵。除了日常生活受積雪阻礙，嚴寒的氣候中民眾還要特別將水管內的水抽掉再封住，以防水管結冰膨脹。近日社群媒體Twitter上，有日本網友就上傳了一組「冬季奇景照」，原來是水管結凍、膨脹破裂，沿著流理台形成奇特的「冰柱」，讓網友直呼：「這是現代藝術品了吧！」。

幼稚園老師巧手綁出浮誇魔「髮」陣 網見造型狂歪樓：在編捕夢網？

幼稚園老師總會在午休結束後，幫小女生綁上各種花俏的髮型，有位媽媽就在臉書上分享女兒的「魔手老師」變出的造型，讓媽媽大讚：「老師真的太強了！」 「太神了，我覺得很好看耶，老師超用心」、「老師的手真

影／勸世阿sir拍片反詐騙 網看了狂推：有宣導笑果

隨著社群媒體興起，警政署宣導反毒反詐騙也有新方法，昨（20）日警政署粉專發出一部3分多鐘短片，主題為宣導反詐騙，透過「貼心勸世阿Sir」單元跟民眾講述詐騙手法，影片中警察用幽默口吻配合直白語氣，讓觀眾看了直呼「有梗」，也宣導了正確觀念。

太有才！用啤酒架裝手搖飲 網讚爆：方便好用不怕倒

為了響應限塑政策，手搖飲料店不得再免費提供塑膠袋，因此許多民眾都會自備手提杯套，就有網友發揮創意，拿起啤酒架裝手搖飲，讓原PO笑稱這是「超酷炫環保提袋」，照片曝光後引發網友討論。 一名網友在臉書

韓國瑜金句「可憐哪」爆紅！19年前出處曝光 網看傻

2020總統大選落幕後，各個候選人的討論度依舊很高，其中高雄市長韓國瑜在總統辯論會上怒嗆媒體「可憐哪」，一個月後突然成為流行語，廣泛地被應用在各網路留言串中...

媽媽在哪裡？她曬和樂「母女照」超逆齡美貌網驚呆：根本是姊妹！

現今科技發達，維持凍齡更是不成問題，然而有些人天生麗質，即便不靠任何外力仍然可保持超逆齡的美貌，有位媽媽近期就在爆廢公社二館分享了一張與女兒的合照，但不知是女兒長相較成熟還是媽媽太童顏，如同姊妹的合照

影／動物園內驚見猩猩「斷頭」？下一秒眾人笑爆：數碼寶貝進化？

很多人都有去動物園玩的經驗，不過有時候動物奇葩的行為常常讓人看了一頭霧水，日前有位網友就在動物園發現一隻猩猩坐在轉盤上，但卻發現令人毛骨悚的地方… 頭呢？？！！ 後來才發現

限塑激發創意！泰國人超鬧購物法 推車漁網曬衣架好用到網友齊推

台灣「限塑」政策行之有年，大家都慢慢習慣出門自備購物袋，甚至從去年開始，自備吸管餐具也蔚為風潮。而臨近國家泰國，也從今年1月1日起啟動史上最嚴限塑令，所有賣場、超市、超商等全面禁止提供塑膠袋，一次性全

前世情人狠踩老爸臉部「馬殺雞」 萬人笑翻：女兒才有的特權！

都說女兒是爸爸上輩子的情人，所以總會特別疼惜，一名男網友在爆廢公社分享一張照片，只見女兒的雙腳直接踩在爸爸臉上，讓原PO哭笑不得的直呼「生女兒真幸福」，貼文一出，吸引超過1.4萬人按讚 愛的重量

熊本熊10歲了！收到全球粉絲6千張新年賀卡 簽名簽到「手軟」

說起熊本就會想起吉祥物「熊本熊」，原來今年是熊本熊出道10周年，踏入新一年，每年部長都會收到大量的新年賀卡，今年都不例外，熊本縣政府指，截至7日，熊本熊已收到來自日本國內和其他外國地方的賀卡共5958

惹不起！喵皇「刺半甲」眼神超殺 網笑虧：手頭緊先刺這樣

誰說只有人類可以刺青？一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見一隻喵星人的身體左半部和左前腳有花紋，讓原PO逗趣寫道「怎樣！看什麼啦！是沒看過刺青刺一半的嗎？」笑翻一票網友 半甲喵

娃娃遭喵皇「狠下毒手」 披頭散髮怨念照網笑炸：晚上來復仇了

大家都知道貓咪生性調皮，平常喜歡往高處跳不說，明明物品擺在那邊好好的，偏偏牠們就要去擾亂一番才甘心，近日有位網友就分享了兩張照片，只見畫面中一隻精緻的娃娃本來梳個美美的髮型，但貓不欠揍就不是貓了，下一

熱門新聞

景美女中混血正妹酷似迪麗熱巴 網大喊：戀愛了

阿婆插隊結帳還嗆聲 她用一招讓對方秒閉嘴

新冠肺炎空服員「手畫飛機餐」防疫 超有才作法網狂讚

竊賊牽走兒童車！駝背猛踩畫面曝光 網笑：扛著跑比騎的快

住飯店驚見鏡子有「半張臉」 員工全額退費：別張揚

廚房淹水長出「冰柱」 網傻眼：別小看北海道的冬天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。