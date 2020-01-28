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幼稚園老師巧手綁出浮誇魔「髮」陣 網見造型狂歪樓：在編捕夢網？

2020-01-28 15:00聯合新聞網 綜合報導

幼稚園老師總會在午休結束後，幫小女生綁上各種花俏的髮型，有位媽媽就在臉書上分享女兒的「魔手老師」變出的造型，讓媽媽大讚：「老師真的太強了！」

一位媽媽分享自己女兒頭髮被幼稚園老師綁得超浮誇。 圖片來源/爆廢公社二館
一位媽媽分享自己女兒頭髮被幼稚園老師綁得超浮誇。 圖片來源/爆廢公社二館
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「太神了，我覺得很好看耶，老師超用心」、「老師的手真的很巧」、「被幼兒園擔誤的美髮師」、「蠻可愛的，很適合跨年」、「裝個網子就可以補蝴蝶了」、「我幫小孩綁過，其實老師也快崩潰了！綁超久…」

感覺會招喚出什麽...

「這…可以召喚什麼？」、「自帶魔法陣」、「魔法陣上身...是魔女養成班吧」、「魔手老師一定有偷偷上魔法陣」、「老師是庫洛魔法使嗎？」、「這是要召喚什麼的魔法陣嗎？」、「老師在編捕夢網嗎？」

媽媽會拆到崩潰......

「這要幫小孩洗澡，拆橡皮筋會拆到瘋掉」、「應該會拆到翻白眼...」、「媽媽是不是偷偷在後面很火…拆到生無可戀」、「會拆到生氣」、「如果是我女鵝變這樣，媽媽我會拆髮圈到火山爆發」。

更多編髮魔手現身！

「下課接他笑瘋了」、「這是之前幫姪女綁的」、「身高立馬加30公分」。

其他家長們也分享了自家小孩與眾不同的髮型。 圖片來源/爆廢公社二館
其他家長們也分享了自家小孩與眾不同的髮型。 圖片來源/爆廢公社二館
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幼稚園老師真的各個都是編髮高手啊～若覺得洗頭髮時會拆到崩潰，有媽媽建議直接拿剪刀把橡皮筋剪掉，就會輕鬆很多囉！

幼兒園髮型

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