影／勸世阿sir拍片反詐騙 網看了狂推：有宣導笑果

警政署拍片宣導反詐騙，勸世名言讓網友看了狂笑。圖擷自 facebook 分享 facebook

隨著社群媒體興起，警政署宣導反毒反詐騙也有新方法，昨（20）日警政署粉專發出一部3分多鐘短片，主題為宣導反詐騙，透過「貼心勸世阿Sir」單元跟民眾講述詐騙手法，影片中警察用幽默口吻配合直白語氣，讓觀眾看了直呼「有梗」，也宣導了正確觀念。

影片一開始，藏鏡人問勸世阿Sir陳蛋蛋「你現在看起來怎麼那麼肥，阿Sir回「看到這麼多人被騙，氣到肥的啦」，他接著說為什麼警察每天都在做反詐騙宣導，還是那麼多人被騙，「因為大家都沒在聽嘛」。阿Sir表示，上個月接到報案，有位40歲母胎單身的男子，突然被正妹加臉書好友。

阿Sir說「（男子）照三餐跟這妹子聊天，聽到這裡就知道詐騙了嘛，『妹子永遠都在洗澡，哪有空跟你聊天啦』」，果不其然，正妹先以媽媽車禍住院跟男子要10萬元，男子立刻匯錢，正妹再以爸爸癌症要了10萬元，阿Sir直言「騙肖欸，又不是蚵男（柯南），到哪都有人死掉」，男子才驚覺自己受騙。他接著分享，臉書上只要分享加留言就可以抽賓士的例子也是詐騙手法，阿Sir直嗆「有架好康」。

他說最扯的是，詐騙集團會假裝警察打電話給老人家，並稱戶頭遭人盜用，要求老人家把錢全部領出來讓他們保管，好險受害人領錢時，銀行行員發現有問題通知警察，阿Sir表示「（受害人）還說我們是假警察，真的被他氣到血壓超速」，影片最後阿Sir呼籲，如果未來遇到同樣的事，先打反詐騙專線165，並強調「錢跟妹子都不會從天而降，做人切勿肖貪（貪心）。」

網友看了也回應「天下沒白吃的午餐，人性貪啦再來色字一把刀被剝皮」、「吼吼吼，不標準的台語，真古錐」、「這款反詐騙宣導好讚啊」、「蛋蛋員警超可愛哈哈哈笑翻了」、「水喔讚啦多多宣導感謝這位警察講解」、「這也太逗趣了！這樣做有宣導笑果」。