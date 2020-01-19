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韓國瑜金句「可憐哪」爆紅！19年前出處曝光 網看傻

2020-01-19 15:26聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜去年在總統辯論會上怒嗆媒體一句「可憐哪」，成為網路流行語。圖翻攝自...
高雄市長韓國瑜去年在總統辯論會上怒嗆媒體一句「可憐哪」，成為網路流行語。圖翻攝自PTT
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2020總統大選落幕後，各個候選人的討論度依舊很高，其中高雄市長韓國瑜在總統辯論會上怒嗆媒體「可憐哪」，一個月後突然成為流行語，廣泛地被應用在各網路留言串中，近日有網友找出「可憐哪」的出處，其語氣與韓國瑜相似度極高，引發網友熱議。

高雄市長韓國瑜在去年12月29日總統辯論會上，面對中央社總編輯陳正杰提問「如何維護主權」時，韓國瑜回應「親愛的中央社總編輯，你自己的問題都已經把台灣狹窄化」，還補上一句「可憐哪」，引發外界討論，時隔一個月，此金句突然成為流行語，還被製作成梗圖在網路瘋傳。

「可憐哪」為何爆紅 網曝關鍵原因

日前有網友在PTT詢問「為什麼『可憐哪』現在才紅起來？」，他指出，「可憐哪」一詞從去年總統辯論會時，就被高雄市長韓國瑜提出，事隔至今，該詞才被網友廣泛使用，究竟造就這個時間差的原因，到底為什麼啊？

網友則紛紛回應，「因為講這句話的人輸超慘，可憐哪！」、「選輸才諷刺啊」、「選輸了講起來剛剛好」。

「可憐哪」原出處 19年前有人說過

另有網友在PTT以「可憐哪是誰先說的？」為題發文，表示之前有聽過相聲瓦舍的馮翊綱說過，好奇詢問網友「我忘記是哪一部了 （有人能找到嗎？） 當時覺得很好笑，想問問這是外省人特定的嘲諷語氣，還是誰先發明的？」

貼文曝光後，就有人翻出了相聲瓦舍2001年的一個作品《並不太熟》， 宋少卿炫耀家鄉的壽桃包是包豆沙餡，馮翊綱則以具嘲諷意味的「可憐哪」回應，網友看了驚訝表示「挖哩！口氣完全一樣～好強呀XDDD」、「口氣根本一模一樣」。

▼影片從8分01秒開始看

「可憐哪」正夯 3M惡搞後刪文

知名膠帶、黏合劑製造廠商3M搭上這股熱潮，近日在臉書發文推廣自家便利貼產品，將韓國瑜「可憐哪」金句，改為「可黏哪」，強調自己產品在很多極端環境都可以黏得上，包括在牆面、木質、潮濕環境、極熱環境和極冷環境等，引發網友討論。

在這一系列的廣告中，背景疑似剪成韓國瑜的人物剪影，讓整張圖片像極了網友瘋傳的梗圖，該貼文不到幾小時有2.5萬個讚、逾8000個分享，不過後來引發爭議，許多網友揚言抵制3M，該則貼文又迅速下架，網友紛紛留言「錯過了你們的笑點><」、「小編是不是被消失了」、「小編可憐吶QAQ」。

知名膠帶、黏合劑製造廠商「3M」昨（18日）中午在臉書粉絲專頁上架自家便條紙產品...
知名膠帶、黏合劑製造廠商「3M」昨（18日）中午在臉書粉絲專頁上架自家便條紙產品的宣傳文案，又迅速下架，但網友仍截圖貼在粉絲專頁的留言區。圖／翻攝自3M臉書粉絲專頁
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