選舉期間，政治立場不同難免引發爭論，但也有人選擇尊重彼此的政治理念，不讓選舉影響多年交情。一名網友日前分享和朋友的合照，並表示儘管彼此政治理念不同，卻絲毫不影響30多年來的感情。短短兩句話引起廣大迴響，貼文累積165.7萬次瀏覽，不少網友大讚「這才是真正的民主」。

一名網友日前在Threads分享照片，並寫下「雖然我們對政治的理念有所不同，但這並不會影響我們30多年來的感情」。照片中的人物分持蔣萬安和沈伯洋的旗幟、小物，文字沒有過多的政治論述，簡單幾句話道出對這段交情的珍惜，也讓不少網友在選舉期間看了格外有感。

貼文曝光後，不少人認同即使支持不同政黨或候選人，也不必因此否定彼此，紛紛留言「選舉只是一時的，互相尊重很好」、「健康的友情」、「每個人都應該有自己的理念，互相尊重理解」、「彼此尊重這才是民主的真正價值」、「這才是正常朋友」。

也有網友藉此談及選舉期間的網路風氣，直言「政治本該不是一言堂，理性討論與支持才是正確的」；另有人表示「其實不太能理解為了政治而吵架、詆毀對方或是嘲笑陌生人的行為」。還有網友認為，不應以支持哪位候選人來判斷一個人是否愛台灣，「大家都出門投下那一票，就是愛民主愛台」。