2026九合一大選今（28）日登場，除了各縣市首長選戰及政黨版圖變化備受關注，投開票過程中也出現不少特殊現象。金門烏坵鄉因海象不佳，數百名選民無法返鄉投票，現任鄉長僅以38票便成功連任；桃園市議員候選人「王妃」長達16字的姓名，更讓唱票過程成為網路熱門話題。此外，歷屆選舉具有指標意義的「章魚里」，也再度成為外界觀察選情的焦點。

一、38票就成功連任！300多名選民無法返鄉投票

有「離島中的離島」之稱的金門縣烏坵鄉，此次鄉長選舉出現特殊情況，現任鄉長蔡金照僅以38票便成功連任第12屆烏坵鄉長，另外兩名候選人吳玉林及高丹華則分別獲得20票及11票。

烏坵鄉此次地方公職人員選舉人數共有521人，然而，由於台灣海峽北部風浪過大，原訂投票日清晨啟航的選舉專船，基於航行安全考量臨時取消，導致304名已登記搭船的選民無法返鄉行使投票權，最終主要由留在島上的選民決定選舉結果，也讓此次烏坵鄉長選舉成為地方選舉中相當罕見的案例。

二、16字超長姓名爆紅！開票所宛如Rap現場

桃園市議員第1選舉區無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，因長達16字的姓名，讓各地開票現場意外成為網路討論焦點。在武陵高中投開票所，選務人員完整唱出王妃姓名，平均每張選票須花費約2至3秒。

有網友在Threads分享，開票人員連續3次唸出王妃全名後，終於忍不住詢問現場民眾，「先暫停一下⋯我們可不可以直接改叫12號王妃？」隨即獲得在場民眾同意。另有唱票人員全程流暢唸出完整姓名，讓網友紛紛笑稱「昨天晚上一定有偷練習」、「選務人員在這一天都做了饒舌歌手」，還有人開玩笑表示，選務人員晚上做夢恐怕都會唸出王妃的全名。

三、開票速度超快！烏坵鄉僅花1小時完成計票

當全台各地仍在緊鑼密鼓進行開票作業時，金門縣烏坵鄉已率先完成全鄉計票。烏坵鄉此次僅設有大坵村及小坵村兩個投開票所，加上選舉專船因海象不佳取消，實際參與投票的人數相當有限。

下午4時投票截止後，烏坵鄉僅花費約1個小時，就完成全鄉開票作業，成為金門縣最早完成計票的鄉鎮。相較於都會區動輒數小時的開票時間，烏坵鄉的開票速度也凸顯出離島地區在人口分布、交通條件及選務作業上的特殊性。

四、16字姓名怎麼唸？王妃親授「5段式唱票口訣」

王妃長達16字的姓名，不僅在開票當天掀起話題，選前就有不少民眾關心選務人員該如何順利唱票。針對這串宛如網路小說名稱的姓名，本人親自傳授，可透過5段式斷句方式，以「王妃／天崩開局／穿越整頓／霸凌者／佀廣洋」的節奏唸出完整姓名。

王妃原為JKF女郎、網紅兼寵物美容師「Angela寶7」，此次受到網紅「小商人」邀請改名參選，希望藉由選舉提高社會對反霸凌議題的關注。特殊的姓名不僅成功吸引選民目光，也讓原本較為制式的唱票過程，成為此次九合一大選的熱門話題。

五、「章魚里」受矚 開票結果出爐

每逢選舉便備受關注的「章魚里」，因過往選舉結果與全市得票率相近，被外界視為觀察選情的重要風向球。

台北市士林區天玉里

台北市士林區天玉里在2022年市長選舉的得票率誤差甚至不到1%，此次開票結果同樣受到矚目。天玉里6個投開票所於今日下午5時42分完成市長選舉開票，國民黨候選人蔣萬安獲得2565票，民進黨候選人沈伯洋獲得2370票，雙方相差195票。

◎結果：蔣萬安勝選

台南市永康區正強里

至於過去連續3屆市長選舉皆具有高度指標性的台南市永康區正強里，6個投開票所也已完成開票，民進黨候選人陳亭妃獲得2244票，國民黨候選人謝龍介則獲得2096票，雙方相差148票。

◎結果：陳亭妃勝選

高雄市苓雅區華堂里

被評選為高雄市最準「章魚里」的苓雅區華堂里第1354投開票所，開票迅速，民進黨市長候選人賴瑞隆開出325票，國民黨候選人柯志恩獲得248票，賴領先柯77票。

◎結果：賴瑞隆勝選

台中市沙鹿區洛泉里

被稱為台中開票指標「章魚哥里」的沙鹿區洛泉里，則開出民進黨台中市長候選人何欣純365票、國民黨江啟臣363票，何欣純僅領先2票，兩人戰況膠著。

◎結果：何欣純勝選