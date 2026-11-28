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投票太緊張出包！他把「身分證」丟進票匭 網笑：開票記得回來
九合一選舉今（28）日登場，各地投票所也傳出不少趣事。一名網友分享，排在自己前方的民眾疑似因為太過緊張，竟不小心將身分證投入票匭，讓他當場傻眼。不少網友也笑稱，這下恐怕得留下來等開票了。
原PO在Threads發文分享投票時的意外插曲，直呼「我前面的人太緊張，把身分證丟進箱子了」。原本用來核對身分的證件，竟手滑掉進票匭內，讓不少網友好奇，開票人員看到身分證時會有什麼反應。
貼文曝光後，網友紛紛留言調侃「最有法律效力的票」、「他要記得回去監票了」、「開票的時候，他會不會得到一票？」還有人聯想到自己的投票經歷，笑稱「難怪我投的時候工作人員一直盯著我手上的身份證」。
有趣的是，類似情況似乎不只一起，有網友透露，自己當天已看到至少4篇身分證掉進票匭的相關貼文。也有人表示，即使已經有過投票經驗，走進投票所時仍難免感到緊張。至於誤將身分證投入票匭該怎麼辦？有曾擔任選務人員的網友指出，恐怕得等到開票後才能領回證件，笑說：「多了一個留下來監票的理由了！」
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