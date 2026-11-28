九合一選舉今（28）日登場，一名懷孕近6個月的女子特地從加拿大返台投票，卻在投票前夕發現身分證忘在桃園，人已抵達台南。由於投票日不受理身分證補發，她急忙上網求助，在熱心網友建議下，透過和欣客運將證件連夜送往台南，順利完成投票。

原PO昨晚在Threads發文透露，發現身分證遺留在桃園親戚家後，她趕緊出門拍攝證件照，原本打算隔天一早到戶政事務所補辦，卻發現投票日當天無法補發身分證。眼看距離投票只剩不到一天，她只好上網詢問是否有人即將從桃園前往台南，焦急表示「從加拿大遠渡重洋回來，這一票真的很珍貴」。

貼文曝光後，不少網友主動幫忙轉發，也有人提出可順路協助運送證件。其中，一名網友建議利用客運的寄件服務，讓身分證隨班車南下，再由原PO前往車站領取，省去親自往返桃園、台南的時間。

原PO的姐姐隨後趕往桃園機場捷運A21站的和欣客運寄件，身分證於今日凌晨0時30分隨客運出發，預計4小時後抵達台南轉運站。原PO也在今日上午回報，自己已順利領回證件並完成投票，對於素不相識的網友願意伸出援手，以及台灣交通服務的便利性感到相當感動。

這起深夜證件救援行動累積49萬次瀏覽，不少網友也因此認識客運寄件服務，紛紛留言「原來還有這種功能」、「大家真的都好棒，好溫暖」。原PO則感性向熱心協助的網友道謝，直言「生為台灣人，我很驕傲！」