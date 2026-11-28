九合一選舉今（28）日登場，台灣高鐵首度加開紅眼班次，因應返鄉投票人潮。一名網友凌晨1時許開車行經國道一號南屯交流道附近，意外看見高鐵列車往南行駛，起初還以為是新車測試，仔細一看才發現車廂坐滿乘客，讓他相當感動。

原PO在Threads發文分享，當時自己正行駛於國道一號北上路段，沒想到深夜竟能看見高鐵列車從另一側往南行駛，更令他驚訝的是，車廂內滿是乘客，忍不住直呼「還真的是第一次看到這個畫面，有點感動！」並猜測車上的乘客應是趕著返鄉投票的民眾。

這段深夜見聞也釣出台灣高鐵官方小編回應，證實此次因應選舉疏運需求，特別加開紅眼班次，並表示「希望的就是大家都能順利返鄉投票」。不少民眾也分享購票經驗，有網友透露，前一天中午搶票時發現凌晨竟然還有班次，一度以為自己看錯。

難得一見的深夜高鐵也讓不少網友有所感觸，紛紛留言「有高鐵真好」、「高鐵工作人員跟投票超人都辛苦了」、「謝謝返鄉投票的每一個人」，除了向深夜搭車返鄉的民眾致意，也有不少人將焦點放在配合加班車延長勤務的高鐵工作人員，感謝他們在深夜仍堅守崗位。