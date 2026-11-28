今（28）日為台灣九合一大選投票日，不少民眾特地返鄉行使投票權，甚至有旅居海外的台灣人專程搭機返台投票。長期定居台灣的日本作家下坂泰生今日在臉書粉專「日本人的歐吉桑」表示，看到許多居住在日本的台灣人為了投票特地回國，讓日本人由衷感到佩服，並認為日本人應該好好學習台灣人對待選舉的態度。貼文曝光後，也引發台日政治參與及投票文化的討論。

下坂泰生指出，目前有不少台灣人居住在日本，而這個週末適逢台灣選舉，許多人特地安排返台投票。他觀察到，這樣的行為讓部分日本人相當佩服，因為在日本，許多人並不會為了投票而特地安排長途移動。他也直言，「日本人應該要好好學習台灣人的這種態度」。

貼文曝光後，不少台灣網友表示，投票不僅是行使公民權利，也是參與公共事務、決定未來生活的重要方式，紛紛留言表示「投票是決定你想過的生活及你想要的未來，成本最小的方式」、「政治不熟，但還是投票，自己的權力，台灣加油」。另有網友分享，自己投完票後搭車北返，發現車站人潮眾多，直言很少在非連假期間看到這樣的景象，認為應好好珍惜每一次投票的機會。

也有不少網友從台灣與日本面臨的地緣政治環境切入，認為兩國所處的政治及國際情勢不同，民眾對於選舉的重視程度自然有所差異。有網友表示，台灣得來不易的民主制度值得珍惜，因此即使旅居海外，仍希望透過返台投票表達自己的立場；另有人認為，台灣民眾對政治議題的關注，也與長期面臨的外部壓力有關。

針對台日投票文化的差異，有網友指出，日本社會相對不習慣公開表達政治立場，若向公司提出為了返鄉投票而請假，可能較難獲得周遭人士理解。不過，也有網友對海外居民特地返台投票持不同看法，認為若已長期離開台灣、未實際居住在當地，是否適合參與地方選舉，仍有討論空間。另有人表示，是否願意出門投票，也取決於選民對候選人及政見的認同程度，不宜單純以投票意願衡量兩國民眾對民主政治的重視程度。