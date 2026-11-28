九合一選舉今（28）日登場，不少在外地工作、求學的民眾趁著周末返鄉投票。一名在台生活的南韓女子近日發現，台灣竟將投票日安排在星期六，讓習慣南韓平日選舉文化的她相當意外，忍不住發問「平日投票，再順便放一天假，不覺得很棒嗎？」引起台灣網友討論。

原PO在Threads發文分享自己的新發現，並以韓文感嘆台灣選舉竟然在周末舉行。相較於台灣，南韓的總統及地方選舉多安排在星期三，投票日也會放假，兩地截然不同的選舉日安排，讓她感受到文化差異。

對此，不少台灣網友指出，投票日期的安排與返鄉需求有關，由於台灣民眾原則上須回到戶籍地投票，若將選舉安排在平日，即使當天放假，外地工作的上班族及學生仍可能面臨交通與時間上的困難。有網友分析，與其讓民眾當天往返，不如利用周末安排兩天一夜的返鄉行程，也有人直言「在平日，可能很多人會放棄投票了，還要趕回來隔天上班」。

南韓則設有事前投票制度，選民可在正式投票日前的指定期間，前往全國各地的事前投票所投票，不受戶籍地限制。這項制度讓在外地工作或求學的民眾不必特地返鄉，也成為網友討論兩地選舉文化時提及的重要差異。

不過，也有網友對平日投票的提議相當心動，開玩笑建議將投票日改為星期一或星期五，直接多出一個連假；另有人認為各國制度不同，無須相互比較，還熱情邀請原PO把握這次機會，體驗台灣的選舉文化，「開票也很有意思喔！開票時可以去你家附近的投票所看看！」