有錢人的生活習慣總讓人感到好奇，一名網友詢問，大家身邊最有錢的人，有哪些令人印象深刻的習慣？貼文一出後，不少人也分享身邊隱形富豪的日常，認為真正有錢的人往往相當低調。

這名網友在社群平台「Threads」詢問：「你身邊最有錢的那個人，有什麼讓你印象很深的習慣？」並指出，自己認識的有錢人，通常不太與別人爭論，尤其是跟他沒什麼關係的事。

貼文一出後，多數網友都分享自身觀察，認為有錢人都非常低調、謙虛、與世無爭，紛紛表示「低調，開著Toyota，家裡留給他的房子都是精華地段的房子，分完家產，也不需要上班了」、「每天早上6點起床跑15K，說是這樣會比較有精神、效率比較好」、「與世無爭，任何人事物都與他無關，低調謙虛」、「超級低調，騎Ubike、喝白開水、自帶便當，後來才知道，他是集團的少爺」。

此外，還有網友回應「超級低調，不討論不加入他人的是非，從來不批評他人，說話保持距離，談吐措辭也是很溫和」、「要看怎麼有錢，正規的很客氣也很有質感，而且完全看不出來，但自帶貴氣」、「情緒穩定、從容、自律，身上沒有明顯Logo的名牌，但卻讓人覺得全身上下都很貴」、「越有錢外在越樸實，你其實根本看不出來他到底多有錢，但是也不邋遢」。

如何一眼看穿一個人的家境？本站曾報導，一名網友詢問「富裕家庭長大的特質」，引起熱烈討論。網友除了指出不熟物價、花錢買時間等消費特徵外，連細嚼慢嚥的飲食習慣，甚至是由內而外散發的「情緒穩定」和「鬆弛感」，都被認為是藏不住的富貴底氣。