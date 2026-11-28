不少人隨著年齡與收入改變，對消費和理財也逐漸有不同想法。一名女網友分享，過了30歲後，不再像以前一樣透過購物獲得滿足，反而更願意把錢花在獨自旅行、健身、進修課程及心理諮商等事情上。她認為，這些支出雖然沒有實際物品可以帶回家，卻能慢慢提升生活品質，好奇其他人到了30歲左右，曾花過哪些讓自己覺得特別值得的錢？

這名女網友在Dcard以「活到30歲花過最值得的錢？」為題，指出過去常大手筆購物犒賞自己，被家人念了不少次，直到去年才發現，買東西帶來的快樂往往只有當下，並沒有真正改變生活。

這名女網友舉例，有一次獨自前往歐洲旅行，雖然機票和住宿花費不低，卻能自由安排行程、不必配合他人，讓她體會到獨處的自在；此外，健身、上課及心理諮商等花費，雖然沒辦法立即看到成果，但長期累積下來，能讓生活習慣和想法逐步提升，認為有些錢花下去不一定是為了得到什麼實體的東西，而是讓自己多一點體驗、生活過得舒服一點。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「去做牙齒矯正！當下覺得這年紀做會不會太晚又很貴，但現在拍照敢笑了，自信差很多，朋友也覺得我整個人變得比較開朗」、「心理諮商，一次2500元荷包真的在淌血，但替未來的自己省下的內耗時間根本無價」、「26歲辭職去日本唸語言學校一年，留下很美好的回憶跟自己美美的照片，這段經歷也影響我後續的職涯，現在已經月入六位數了」。

此外，也有網友曾在社群平台「Threads」發問，人生花過最花過最值得的一筆錢是什麼？並非最貴，而是至今都覺得「花得真值得！」。

對此，網友回應「買ChatGPT」、「買台積電股票」、「戴牙套、學開車、近視雷射」、「無痛搬家」、「自動咖啡機！早上起來按一下就有美式，真的很棒」、「花了一兩百萬見證人心，以及認識到自己只是工具人，也更了解與其討好別人，不如投資自己」、「醫美+健身，反正投資自己變更好的都覺得值得」。