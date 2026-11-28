隨著物價持續上漲，外食價格也跟著攀升。一名網友分享，自己聽外國友人討論後發現，台灣傳統小吃的品質不如東京，價格卻高出不少，就連米其林推薦名店也讓他感受不到應有的CP值，不禁感嘆台灣過去「美食王國」的稱號是否已經不復存在？

這名網友在Dcard以「台灣已經成為又貴又難吃的地方了」為題，指出台灣的食物品質普遍比東京差，價格卻比東京高，以為韓國才是高價低品質的代表，沒想到在台北隨便點一份餐點，就要花上300至500元，端上桌的食物卻不如自己料理，點出台灣飲食文化缺乏創新，只剩模仿與代工，連平價美食的吸引力也逐漸消失，質疑台灣還有哪些特色能吸引西方旅客造訪？

貼文一出後，不少網友都表示「難吃是不至於，但貴是真貴，CP值變低」、「沒到難吃啦，又貴又普而已，貴的雷店比例還超高」、「現在都一堆裝模作樣的文青店，重點裡面還是賣傳統小吃，當然價位高」、「連夜市物價都很高，每次去夜市都覺得自己是盤子，不如去麥當勞」、「感覺最大的問題是房價跟房東，房東看店家生意好就開始漲租」、「要便宜又能吃飽的店家才會大排長龍，美味變成其次」、「很有感觸，這幾年外食貴不打緊，品質簡直災難」。

不過，也有部分網友持相反意見，「台灣食物真的很好吃又很便宜，人在澳洲非常想念」、「你肯定沒去過歐美，那才叫真正的貴又難吃」、「不會啊！滷肉飯、雞排、珍奶還是屌打日本、東南亞」、「上禮拜剛從東京回來，反而覺得台灣比較實在、好吃，價錢不會差很多欸」、「中南部還是有便宜又好吃的」。

食物價格越貴，真的會越好吃嗎？本站曾報導，一名網友分享，台灣餐廳很奇怪，不是價格越貴，食物會越好吃，反而是越便宜才越美味，認為越貴的餐廳感覺像是在「吃裝潢」，尤其是服務也沒有特別好，甚至有些要加收一成服務費，卻要自己收桌，讓他相當傻眼。

對此，網友持相反意見，回應「我覺得相對貴一點的一定不會太踩雷」、「我個人經驗可能跟你有點不太一樣，貴的不一定好吃，但我會覺得好吃的通常都不便宜」、「整體說起來，貴確實不一定都好吃，但是廚藝厲害的店家，有追求的店家，往往不會太廉價」、「會不會是你吃不慣，所以覺得不好吃」、「越貴可能沒有越好吃，但絕對沒有越便宜越好吃」、「便宜的東西只是調味重過度加工，然後份量多，你覺得CP值高；貴的東西，食材品質高很多，不需要過度調味與加工」。