不少人習慣將地瓜放進電鍋蒸熟，不過蒸煮過程中產生的水分，容易讓地瓜底部變得濕答答。一名網友近日分享，自己在蒸洋蔥蘋果水時突然有了靈感，想到避免地瓜浸泡在水中的方法，意外引起熱烈討論，讓不少網友看完直呼「你是天才」。

一名網友在Threads發文分享，日前製作洋蔥蘋果水時，突然想到可以將類似的蒸煮方式運用在地瓜上，把杯子倒扣在盤中，讓蒸煮過程中流出的水分與地瓜分離，不必再擔心蒸完後容器內積了一大堆水。

這項廚房小巧思曝光後，吸引不少網友留言稱讚，「大聰明是你」、「哇！我學會了」、「生活智慧王」、「學到了」、「這樣地瓜就不會濕濕的了！你也太聰明了」、「你們真的是天才欸」，簡單改變蒸煮方式，就能解決不少人在料理地瓜時遇到的困擾。

有趣的是，除了地瓜本身，也有網友好奇詢問「那杯可以喝嗎」，形容是「瓜之精華」，「感覺那個水很好喝」、「應該很甜！」、「滴瓜精好不好喝」、「我也都這樣蒸，那水很甜，好喝！」