九合一選舉將於明（28）日登場，不少民眾趁著投票前夕研究候選人政見，前主播蕭彤雯卻在家中遇到一道意想不到的考題。她透露，全家唯一沒有投票權的兒子，竟是選舉公報看得最認真的人，還指著其中一項政見詢問「什麼是站壁女郎？」讓她一時不知道該如何向孩子解釋。

蕭彤雯近日在臉書分享這段有趣的親子對話，原來兒子讀到台北市長2號候選人林志成的第七項政見，其中寫道「台北市萬華區管的站壁女郎全部由台北市政府規劃管理，不用躲躲藏藏好像在做壞事。」陌生的詞彙引起兒子好奇，讓蕭彤雯忍不住上網求助，坦言「這個問題我不知怎麼解釋比較妥當」。

貼文曝光後，不少網友紛紛替她想答案，有人開玩笑形容是「精神壓力物理治癒師」，也有人笑稱「可能是會站在牆壁上的女蜘蛛人跟貓女」，其他人則留言「問爸爸」、「孩子，長大就懂了」、「這確實很難對小朋友解釋」，還有人稱讚兒子看政見相當仔細。

也有網友認為，不必刻意迴避孩子的疑問，可以藉此機會認識不同職業及相關社會議題，「老實跟他講就好了，這也是職業的一種」，若要完整且正確地向孩子說明，或許得從性教育談起，也好奇蕭彤雯最終如何回答兒子的問題。

事實上，「站壁」是台灣對街頭性工作者的俗稱，台語寫作「徛壁的」，又稱「流鶯」，通常指在街道、巷弄等場所招攬客人的性工作者。林志成此次提出的相關政見，則主張由台北市政府規劃及管理萬華地區的街頭性工作者。