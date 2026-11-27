台灣擁有不少日本企業進駐，從吃的、用的、穿的都有。有網友好奇一些知名品牌台灣也有，若去日本玩的話還會逛這些店嗎？貼文一出，留言區一面倒都表示絕對會逛，原因不外乎兩地價格及商品種類有差異。

這名網友在Threads發文表示，MUJI、UNIQLO、DAISO等日本知名品牌在台灣也有，但自己赴日旅遊時仍然會去逛，他解釋是因為會帶有一種「日本店裡搞不好有不一樣的東西」的期待。對此，原PO也好奇有哪些店是台灣明明就有，但去日本還是一定會逛的？

貼文引起眾人熱議，「不奇怪，日本人來台灣也會逛UNIQLO」、「我回台灣也會走進去看看跟日本有什麼不一樣」、「台灣進去是看有什麼新品，然後再去日本買」；還有網友點名其他店在台日兩地的差別，「涮乃葉，完全不同層次」、「咖樂迪，但是賣的東西真的跟台灣不一樣」、「GAP，日幣折扣優惠實在太香了」、「唐吉軻德，日本的走進去就亂搬」。

不少人則認為商品種類、價格差別，是多數人去日本仍然會逛的關鍵原因，「有些東西不一樣，衣服顏色可能日本有，台灣卻沒有賣那個顏色」、「去日本還逛，是因為台日價格差異太大」、「日本UNIQLO有各個地方的限定款，是台灣沒有的，而且不是每一家店都有，有特定的分店才有，要上網查」、「日本有太多台灣沒有的東西，所以都會想去挖寶帶回來」、「日本的價錢讓你買到開心手軟，台灣的價錢是讓你買到傷心難過」。

《聯合新聞網》曾報導過，不少人覺得在台灣買UNIQLO的服飾很貴，還不如去日本買，但有紡織業者不這麼認為，並解釋UNIQLO是日本品牌，有「日本優先」的堅持，自然會把最好、最實惠的留給自己人。另外，UNIQLO是「國民服飾」的象徵，日本消費者會對價格很敏感，因此在定價時會格外小心，否則就會失去大量客群。

業者表示，台灣已經比美加地區便宜約45%了，而且在台灣買也有優勢，例如便利性高，很容易能退貨，並且常有清倉特價，因此在台灣買UNIQLO並非「盤子專屬」。