每年有無數台灣人到日本旅遊、吃美食，也會在網路上尋找當地好吃、評價高的餐廳，但有時候還是會不小心踩雷。有一名日本女網友發文分享自己的避雷3方法，讓不少人看了很有感，認為看Google評價真的不太準。

原PO在Threads發文表示，曾有人詢問選擇日本餐廳有沒有避雷方式？對此，她提供3點個人挑選方法給大家參考。首先是「店內店外超大英文寫『WAGYU（和牛）』的店」，她說這種店會有一種「反正什麼都加WAGYU，外國人就會開心吧」的感覺，因此若看到這類的宣傳字眼，就要有所警戒。

第二個是「Google評論超多，但最新評論幾乎看不到日本人留言」。原PO說自己通常會再另外去看Tabelog（日本規模最大的餐廳搜尋平台）的評分，如果發現分數很普通、甚至偏低的餐廳，就不會去。

第三個是「在路上拉客的店」，原PO認為如果是人氣很高且很好吃的店，其實根本不用在外頭拉客人，但她也解釋這都是自己的偏見，不代表其他人的立場。

貼文獲得不少人認同，「完全同意！還有那種把觀光客喜歡的元素全部摻在一起的店，踩雷的機率偏高」、「我只相信Tabelog，但Google可以看一下，某些店不喜歡接待外國人」、「有時會遇到Tabelog分數很高而Google評分低的狀況，細看評論是對外國人很不友善，這種我也會選擇避開」、「最近才吃一家超難吃的和牛，Google評價也有4.5以上，3000～4000留言，看來以後真的要查Tabelog」。

還有網友分享自己避雷撇步，「店的招牌，英文單字大於日文字，基本跟雷差不多了」、「避雷方法就是裡頭有任何一組觀光客就不要去，裡頭都是日本人就去」、「直接問旅館的櫃台，問他們平時都去那間店吃，跟當地人吃應該沒錯吧」、「基本上在車站開的，都不會難吃」。