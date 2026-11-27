出國旅遊可以體驗不同風俗民情，有時候在旅途中還會有小驚喜。有一名女網友日前到泰國旅遊，在昨（26）日出境準備返台時，發現護照上出境印章上多了「H.B.D（Happy Birthday）」字樣，讓她又驚又喜，其他網友看了也分享到泰國旅遊時遇到的類似經驗。

原PO在Threads發文並分享護照照片，只見內頁蓋了兩個出入境印章，其中出境印章底下被寫了3個英文字母「H.B.D」，也就是英文Happy Birthday的縮寫。原來這是移民官加註上去的，小小的祝福讓她看了驚喜又感動，直呼「曼谷的海關真可愛」。

貼文引起熱議，有人分享類似經歷，表示自己生日當天出關的時候，移民官打電話叫了3個人過來，讓他嚇到以為要被帶去小房間關，沒想到真相竟是要幫他唱生日快樂歌，還送上卡片祝賀。還有網友透露自己也是過泰國海關時，莫名其妙被帶到小房間，正當他心虛以為發生什麼事時，海關人員表示前一天是他生日，因此送上一張生日卡並合影留念。

其他網友也表示，「泰國人真的是世界上最善良的人」、「生日去泰國玩的時候，房號也直接給生日」、「有一年生日也是在泰國，回酒店打開冰箱時，看到蛋糕心暖暖的」、「我生日入境當天海關看了我的護照好幾眼，我以為我要被抓去脫光光，結果是要跟我說生日快樂」、「這是真的，上次去海關直接用中文跟我說生日快樂」。

不過也有人質疑護照上可以寫字嗎？依照《護照條例》第5條規定，「護照除持照人依指示於填寫欄填寫相關資料及簽名外，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋圖戳」，因此民眾千萬不要在護照上寫字或蓋有旅遊景點的紀念章戳，以免入境他國時被拒，遭遣返回台。