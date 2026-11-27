不少人外出時都習慣攜帶包包，尤其後背包是不少人的基本配備。有網友好奇為何多數的後背包，兩側的側袋深度都很淺，也沒有防掉設計，只要一個側身，側袋的物品就很容易掉出來，貼文引起不少有相同經驗的人共鳴。

原PO在PTT以「背包兩側放水壺、雨傘的側袋為何都很淺？」為題發文，他說台灣多雨潮濕，很多人習慣在背包放雨傘備用，而且通常會放在背包的側袋，另外一側則是放水壺。

只不過原PO不解為何多數的背包側袋深度都很淺或是沒有密閉，也沒有防掉設計，因此只要稍微一個側身，側袋的物品就很容易掉出來，他忍不住想問「設計背包的人，真的有使用自己設計的背包嗎？」

貼文讓不少有過類似經驗的人深感認同，「自從傘弄丟後，我就換側袋深的包了」、「喜歡側袋有點空間的，有些側袋太小太貼，胖一點的水杯很難塞」、「真的很常遇到，尤其水壺只要稍微大一點就很容易滑出來，雨傘也是坐車或走路時常常掉」、「很不耐裝，而且很容易掉出來」、「走兩步水壺就摔地上了」。

其他網友也推測側袋設計淺、無密閉的原因，「主要是插登山杖的位置，不需要密閉設計」、「比較好拿」、「這樣比較容易取水瓶或傘，要找那種有鬆緊帶或魔鬼沾貼住的」、「怕被拉壞吧，如果是沒彈性的材質」。