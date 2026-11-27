許多人出國旅遊不想花費太多時間來安排行程和食宿問題，都會選擇跟團方式，而跟團旅遊除了欣賞風景，還可能結交到新朋友。一名家中經營旅行社的網友近日分享，最喜歡看到原本互不相識的團員，從第一天的生疏，到最後一天變得熱絡，甚至還相約下一次旅行。貼文一出引發熱議，不少網友也分享自己透過跟團認識多年好友的經驗。

原PO近日在Threads發文表示，跟團旅遊最神奇的地方，就是一群原本完全不認識的人，第一天上遊覽車時還彼此客氣，吃飯也各自找位置入座，沒想到到了旅程最後一天，大家已經開始互加LINE、交換聯絡方式，甚至直接約好下一次要一起出國，讓他笑說「明明是去看風景的，最後帶回來的卻是一群新朋友」。

原PO說家裡是經營旅行社，一直以來比較堅持精緻慢遊的路線，特別重視住宿、餐食品質與整體旅遊體驗，不喜歡把行程安排得過於緊湊。他說或許正因為團員們喜歡的旅行方式相近，彼此更容易找到共同話題也更聊得來，最後從陌生人逐漸變成朋友。

貼文引起不少討論，有相同經驗的網友留言分享，「回台後我還跟團友互寄名產給對方」、「我也是，回來都還會持續聯絡」「跟團有10年，陸續認識不少人都還有聯絡，有幾個還每年約出國玩好幾次」、「我爸媽就是這樣，跟團出去交朋友。我們前幾年認識一家人很投緣，已經連續一起出國旅遊第三年了」、「我也是在一個人跟團狀況下認識幾個不錯的朋友」。

但也有人不喜歡這樣的社交方式，「我討厭自己跟團一直被問東問西的」、「不會，8成出國回來就會退群了」、「你是E人，I人只希望團員不要找我說話」、「我花錢去旅遊就是要放空，聽你好好導覽，不是去那社交的，消耗我的能量」、「我們團的都很冷漠，看到都不會打招呼的」、「自由行比較自在」、「我只要回到家報個平安，就會立刻退出群組」。