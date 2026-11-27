旅遊網紅布萊N時常在個人臉書粉專分享各種旅遊大小事，日前他分享多年來赴歐洲旅遊的觀察，直言歐洲這十多年來似乎沒有明顯進步，部分城市的生活環境與交通品質甚至不進反退，更整理出當地令人有感的「5大問題」，包括街道髒亂、大眾運輸設備老舊、火車月台資訊公布太晚等。貼文曝光後引發網友熱議，不少人也認同直呼「根本就是在吃文化老本」。

布萊N在臉書粉專「布萊N 機票達人」發文表示，自己近幾年幾乎每年都會前往歐洲，今年更分別在1月、6月及10月至11月造訪，前後去了3趟，累計停留將近3個月。不過，多次旅遊下來，他感覺歐洲這十多年來不僅沒有太大進步，部分方面甚至變得更差，並歸納出5個明顯問題。

首先是部分主要城市的街道髒亂，似乎已經成為常態；其次是不少國家的大眾運輸硬體設備老舊，售票機經常故障，操作介面也不夠直覺，常看到觀光客站在機器前研究半天，仍不知道該如何購票。第三則是火車站月台資訊公布時間太晚，尤其熱門大型車站，經常到了列車即將發車前，才知道要前往哪個月台，導致旅客必須拖著行李匆忙奔跑。

第四是部分公車司機開車習慣讓人不太適應，急開急停的情況時有所聞；第五則是街頭交通與環境問題，包括行人不太遵守交通號誌、直接穿越馬路，以及隨處可見的二手菸，都是他近年旅遊時經常碰到的狀況。

不過，布萊N也強調，並非所有歐洲國家都存在相同問題。以自己的觀察，北歐在環境、交通等方面的整體表現相對良好，而奧地利首都維也納即使是人口密集的大城市，仍能維持街道乾淨整齊，讓他相當欣賞。

儘管點出不少缺點，布萊N仍坦言自己還是很喜歡到歐洲旅行，尤其在當地找間咖啡廳，點杯咖啡就能悠閒度過一整個午後，那種放慢步調、享受生活的Chill感，依舊是歐洲最迷人的地方。

貼文曝光後引發網友共鳴，「很多歐洲國家就是吃老本，靠百年老建築收觀光財，但基礎建設有夠慢」、「歐洲一直持續在退步，但去歐洲追求的不就是那種慵懶感嗎」、「維也納真的是乾淨版的巴黎」、「機器壞掉超有感，我在佛羅倫斯買輕軌票，機器一直當機，旁邊的義大利老先生看到直接搖頭說『歡迎來到義大利』」、「真的，去一趟土耳其感覺自己快得肺癌，路上沒有一個是不吸菸的」、「二手菸、廁所和治安問題是我受不了歐洲的三件事」。

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