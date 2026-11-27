許多人到日本旅遊，對於當地的乾淨整潔都豎起大拇指稱讚，但近日有網友卻抱怨福岡賞楓勝地「雷山千如寺」及熱門觀光景點「由布院」的公廁環境令人崩潰，裡面甚至還有蒼蠅盤旋，呼籲大家千萬不要在楓葉季時去雷山千如寺的廁所。貼文曝光後引發大批旅客共鳴，更意外揭露多處日本公廁地雷景點。

原PO在Threads發文表示，最近看到不少網友討論由布院公廁髒亂問題，但他認為福岡的雷山千如寺更令人難以接受。原PO形容，由布院已經是自己在台灣、日本少數遇過的可怕廁所，而雷山千如寺的廁所衛生更是連在台灣、日本及中國大陸都不常見的程度，不僅無法沖水，廁所內還有數不清的蒼蠅，讓人相當崩潰。他也提醒，近期正值楓葉季，計畫前往賞楓的旅客，最好先在山下解決生理需求再上山。

貼文一出，立刻吸引不少曾造訪的旅客留言分享慘痛經驗，有人直呼被由布院的廁所嚇到，「由布院公廁那幾間散發出可怕的氣息，但一些商店可以找到乾淨的廁所」、「由布院金鱗湖的廁所真的可怕（我忍到車站才敢上）」、「我這趟去福岡還在讚嘆日本廁所都超級無敵乾淨，然後在我放鬆警戒後，就被由布院廁所狠狠的嚇到」。

至於雷山千如寺，更是不少旅客心中的公廁惡夢，「去日本很多次，第一次去福岡，第一次去雷山千如寺，第一次被廁所嚇到，居然是旱廁！那味道我就算憋氣也無法尿尿」、「雷山千如寺的（廁所）真的可怕到不敢上，真心勸憋！往下走一點停車場有廁所」、「雷山千如寺廁所真的好可怕，在門口外就聞到好重的尿騷味，第一次在日本上到這這麼可怕的廁所」、「雷山千如寺的廁所進去之後，感覺大概整個上午鼻腔都是那個味道」、「昨天去千如寺，廁所真的無法沖水，味道很重也很狹小，但有看到廁所內有貼公告預計明年廁所會整修」。

還有網友點名日本其他景點的廁所也讓人無法忍受，「上次去由布院有覺得沒那麼乾淨，但這次去名古屋大須觀音的公廁更嚇人」、「我之前去白川合掌村的廁所也是蠻恐怖的…遠遠就可以聞到那個味道」、「戎橋廁所沒人同意嗎？到底那邊廁所要去哪上，超噁心」、「我覺得河口湖車站的廁所和下吉田車站的廁所也蠻精彩的」、「富士山吉田口五合目的廁所也有點可怕，一定要上廁所的話寧可花點錢用紀念品店裡的廁所」。