出國旅遊挑選伴手禮，多半希望收到的人開心，不過一名網友卻反其道而行，發文詢問日本名古屋有沒有「難吃又便宜」的伴手禮，坦言是為了送給關係不太好的親戚。超直白的送禮理由意外引起熱烈迴響，吸引30000人按讚，不少網友也熱心出謀獻策，「小雞饅頭造型，不配茶還會噎到」，其中日式甜點羊羹更被多人點名，甚至有人誇張形容「便宜又甜到得糖尿病」。

一名網友近日在Threads上發文詢問，「名古屋有沒有難吃又便宜的伴手禮？」隨後也毫不掩飾地道出送禮目的，坦言是「想送給關係較差的親戚」。不同於一般民眾出國旅遊時，總會事先做功課，尋找當地必買、必吃的特色商品，原PO卻反其道而行，希望找到價格低廉、口味又不佳的伴手禮，短短兩句話道出另類送禮需求，意外掀起網友熱烈討論，吸引近3000人按讚。

貼文曝光後，不少網友認真推薦起心目中的伴手禮地雷，紛紛留言分享踩雷經驗，「機場上二樓馬上右轉直直走最裡面賣的綜合仙貝，超硬超刮嘴保證破嘴巴破舌頭」、「博多名菓ひよ子，小雞饅頭造型，容易卡痰、不配茶還會噎到」、「那個青蛙饅頭，我覺得超甜，很膩」、「手捲納豆…吃過絕望到不行」、「各種溫泉小饅頭，每個地區限定但吃起來味道都一樣，吃下去嘴巴內會變沙漠」。除了口感偏乾、甜度過高的日式點心，也有網友點名其他商品，「櫻花口味的任何東西」、「一定要買東京巴娜娜」，甚至有人建議直接「去Donki隨便選」。

在眾多網友推薦的伴手禮中，日本傳統甜點「羊羹」意外成為熱門選項，不少人似乎對其甜膩的口感難以招架，認為相當符合原PO的送禮需求，紛紛留言笑稱「最便宜的羊羹，我還沒碰過喜歡吃羊羹的台灣人」、「我在想一定有人說羊羹，我也是推薦羊羹」、「問就是推日本羊羹，便宜又甜到得糖尿病」、「羊羹，各種口味的羊羹」。原本是日本經典的和菓子之一，羊羹卻因部分網友吃不慣偏甜的口味，意外成為這場另類伴手禮討論中的熱門推薦。