台灣人出國旅遊首選日本，除了東京、大阪、京都等熱門城市外，近年旅遊風潮也逐漸從都市購物、經典景點，轉向更具探索感的秘境旅行。不過，這項轉變也讓人笑稱「到處都有台灣人」，近日更有網友哀號帶朋友前往遠離都市、沒車絕對到不了的景點，都能聽見台灣人拍照的｢1！2！3！讚！｣。

一位經營台日觀光頻道的網友「とんたろう（tontarou）」24日在X上抒發心聲，表示自己在日本接待來自台灣的貴客時，想帶他們到一些連當地人都不知道的秘密景點，卻沒想到不管到哪裡都有台灣人出現。

他表示，為了實現「去沒有台灣人的地方」的承諾，他特地帶大家穿過五所川原，去看深浦那棵日本第一大的銀杏樹，本以為這地方距離青森80公里、車程要一個半小時，不開車子就到不了的地方，絕對是個連台灣人都未踏足的秘境，沒想到馬上就聽到台灣人拍照嗨喊｢1！2！3！讚！｣，讓他頓時傻眼。

他也崩潰表示「青森真的到處都是台灣人」，像是賣場CiiNA CiiNA裡的LOPIA、UNIQLO、DAISO等等，無奈呼籲，都這麼努力來到青森了，為什麼要來逛LOPIA呢？

日本網友也紛紛發文「看來是躲不掉台灣觀光客了」、「青森人氣真的很高，連一般商務旅館都要2萬日圓以上」、「真的很佩服台灣人的努力」、「台灣人比日本人還了解日本」。也有台灣人留言笑稱「123讚笑死，很台灣」、「請不要低估台灣人對於未知地點的探索精神」、「整個東北只有『にかほ市』、『象潟町』沒有台灣人」。

根據日媒「Merkmal」報導，日本觀光廳最新公布的2026年第3季（7至9月）訪日外國人消費動向調查顯示，外國旅客總消費金額達2兆2076億日圓（約台幣4576億元）。其中，台灣旅客消費金額高達3818億日圓（約台幣791.5億元），不僅占整體消費額的17.3%、較去年同期成長了26.2%，超越排名第二的中國（3583億日圓）與第三的韓國（2938億日圓），強勢奪下各國及地區之首。