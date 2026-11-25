輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳先前因為婚外情風波請辭，23日董事會震撼宣布恢復黃仁勳的總裁、執行長和董事長職務。黃仁勳重返公司首日受到員工熱烈歡迎，但這次他沒有穿上「招牌黑皮衣」，反而換成了深藍色夾克，讓前主播蕭彤雯直呼：「衣服的選擇很有學問啊！」

蕭彤雯在臉書發文表示，從輝達發出的照片可看到，黃仁勳回歸照與網友設計的各種回歸預測圖不同，沒有「王者歸來」的霸氣，更像是透露出「感謝大家的支持，我會重新擔起責任」的訊息。

蕭彤雯指出，她第一眼就注意到黃仁勳身穿深藍色夾克，並沒有選擇過去那件「永遠的黑皮衣」，第二眼則是看到他將一隻手放在胸前，傳達出一種感謝之意。她進一步對比黃仁勳前後的形象差異，過去的黑皮衣展現出科技領袖強勢、果斷的樣貌，代表站在舞台上領導眾人、象徵成功與權威的男人；如今換上低調的深藍夾克，則帶有謙遜、致歉的意味，呈現出他重返工作崗位、感謝員工支持並承諾重新扛起責任的姿態，讓她不禁讚嘆：「衣服的選擇很有學問啊！」

除了穿搭之外，蕭彤雯也分析輝達官方在挑片上的巧思。她認為，輝達大可只發布黃仁勳的個人照，卻刻意選擇一張他本人並不特別突出、反而是周圍員工更吸睛的畫面。照片中有人鼓掌、有人拿手機拍照、有人面帶微笑，甚至有人激動地用手掩住嘴巴；由於員工並未整齊排列，不像事先刻意安排好的歡迎隊伍，反而自然營造出一種「歡迎黃仁勳回家」的氛圍，也讓她直呼：「照片的選擇也真的非常重要啊！」

不過蕭彤雯也點出，黃仁勳此次回歸需要重新建立的，不只有輝達內部員工的信任，更重要的是外界公眾的信任，這張照片雖然極具感染力，但絕不代表所有爭議都已經落幕。她認為，至少從這張「回家照」中可以看出，黃仁勳並不想讓外界覺得他是以「王者姿態」強勢回歸，而是希望傳達自己願意承認錯誤、接受支持並重新開始的態度。