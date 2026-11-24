輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳歷經風波後重返執行長職位，讓先前台北101點燈聲援事件再度受到關注。一名網友在Threads發文表示：「以後我只相信101點燈」，意外釣出台北101董事長賈永婕親自留言：「是不是一片光明！」短短7字引發網友熱議，不少人大讚賈永婕根本是先知。

黃仁勳11月12日因婚外情風波及國安疑慮，宣布辭去輝達總裁、執行長及董事職務，消息震撼全球科技業，輝達董事會隨後也展開調查。事件經過11天發展，連美國總統川普也數次出聲力挺黃仁勳，輝達董事會於美國時間11月23日宣布，一致通過恢復黃仁勳總裁、執行長及董事職務，即刻生效。黃仁勳當天返回美國加州聖塔克拉拉總部，受到大批員工鼓掌歡迎，科技界大咖也紛紛發文慶祝。

在黃仁勳請辭消息傳出後，台灣科技業界隨即發起聲援行動，包括台北市電腦公會、零組件產業及台灣玉山科技協會等人士共同集資，並與台北101董事長賈永婕協調，於11月16日晚間在101外牆點亮「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」、「台灣愛Jensen」及「家人友誼」等標語，向黃仁勳表達支持。

這場點燈活動當時也引發批評。資深媒體人張雅琴認為，黃仁勳正面臨美國方面的調查，使用「台灣愛Jensen」代表台灣表態並不適當。她指出，可以說賈永婕愛黃仁勳、台北101愛黃仁勳，甚至台灣供應鏈愛黃仁勳，但不宜直接以「台灣愛黃仁勳」代表國家立場，並強調個人欣賞與國家利益應該分開看待。

隨著黃仁勳確定重返輝達，當初的101點燈畫面也被網友重新翻出。一名Threads網友發文：「以後我只相信101點燈」，沒想到釣出賈永婕本人留言回應：「是不是一片光明！」原PO看到本人回覆後，興奮留言：「真有你的」，還開玩笑說：「決定下禮拜再去刷20萬」。

貼文也吸引不少網友留言，「原來是幫我們大家點的財力燈！！！」、「原來是光明燈，老黃以後可能每年都會來台灣點」、「點亮101光明燈，錢途一片光明，也有人大讚「賈董根本先知！」、「我只相信妳」、「謝謝賈董，把我爸找回來了」，甚至有人向賈永婕敲碗，「賈董什麼時候開放點平安燈？」