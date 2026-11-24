一名50多歲的日本遊客「Sunbeams」近日在社群平台Threads分享一段驚險又溫暖的台灣旅遊經歷，吸引超過30萬人次瀏覽。他自嘲是「在台灣的迷糊日本人」，退房時竟把內有相當於身分證的「My Number card」、駕照等重要證件皮夾忘在旅館保險箱，就這樣一路前往桃園機場。其實旅館早就透過訂房網站傳訊，並多次撥打他的日本手機通知，但他完全沒發現，直到在機場辦完報到後才突然驚覺大事不妙，嚇得趕緊打電話向飯店求援。

所幸飯店會說日文的員工火速處理，立刻聯繫計程車司機快送皮夾到機場。由於他飛往成田的班機下午1點40分就開始登機，加上行李早已託運，讓他在等待計程車抵達前心急如焚、坐立難安，腦中不斷浮現「萬一趕不上怎麼辦」、「路上塞車怎麼辦」，直到下午1點05分終於接到司機來電順利拿回皮夾，他激動地連聲道謝並與司機握手，驚險地搭上飛機。

他事後除了打回飯店再三致謝，也慶幸自己每次來台都會買附帶台灣門號與通話費的eSIM當作「防呆保險」，同時反省當初登記住宿只留日本電話太糊塗，並大方公開這家暖心旅館正是「台北馥華商旅松江館」。

貼文曝光後引發台日網友熱烈迴響，許多日本網友大讚台灣人總是熱心替他人著想、紛紛記下旅館名稱打算下次入住。曾任職旅宿業的網友也留言指出，遺失物若沒趕上飛機，後續透過郵局或國際快遞寄往日本的手續相當繁瑣，能及時送達真的太好。Sunbeams也感動回應，正是台灣濃厚的人情味讓他剛回國就已經在規劃下一趟台灣之旅。