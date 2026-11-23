韓國網友dorr（@pjs144）近日在社群平台X分享一段難忘的台灣旅遊經歷，引起台日網友熱議。她透露，先前與日文系畢業的朋友來台旅行，在咖啡廳用英文點餐時，店員誤以為兩人是日本人，隨口說了句「我也會一點日文」，朋友一聽立刻自信滿滿地喊「交給我，讓你看看我學了4年的實力」，隨即切換日文對話。

沒想到店員不僅日文流利、敬語完美，見朋友漸漸招架不住，甚至貼心放慢語速配合。講到最後，店員更謙虛地表示「我的日文還差得遠呢，真不好意思」，原PO朋友當場僵住，走出店外崩潰，喃喃自語「我這4年到底都在學些什麼」，讓一旁的原PO笑到停不下來。

此貼文經多個台灣社群網路轉傳後，網友笑稱「台灣人均N1事例再加一」，並點出台灣人無論日文或英文，敢開口說「只會一點點」的往往是隱藏版高手，真正只懂皮毛的人根本不敢說。此外，日文老師常教導要效法日本人的謙虛，所以就算日文很厲害，也要說「我不太會說日文，只會一點點」。

不過也有人緩頰，台灣同屬漢字圈，本來就具有學習日語上的優勢，而韓國人學日文也很容易，因為語法結構和日文很像。其他網友也提到純粹是想太多，只是剛好遇到很會講日文的人而已，多數台灣人赴日旅遊其實仍以英文溝通為主。