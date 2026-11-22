吃鍋貼時，拆開的醬料包不知道該放哪裡？近日，就有網友在Threads分享八方雲集紙盒的實用小技巧，將撕開的醬油膏、辣椒醬包直接插進盒蓋兩側的方形開孔，讓醬料包立在紙盒上，不必隨手擱在桌面。看似不起眼的做法，卻吸引超過343萬次瀏覽，不少網友看完驚呼：「現在才知道！」

原PO在貼文中曬出八方雲集鍋貼外帶盒的照片，只見盒蓋左右兩側各有一處方形開孔，原本容易被忽略的位置，剛好可以用來放置醬料包。她把已經撕開的醬包直立插入開孔，藉由紙盒固定，減少醬汁沾到桌面的機會，還反問大家：「大家都知道這兩格要放醬包吧？」

沒想到，這個簡單的擺放方式，讓許多人第一次發現紙盒還能這樣利用。有人坦言「我第一次知道這用法」，原PO也熱心回覆「學起來」；其他網友接連留言「什！！麼！！我不知道！！！」、「真假」、「好神」、「長知識了」，還有人笑說「有時候滑脆，都有一種我白活的感覺」，對這項日常生活中的小發現感到意外。

除了驚訝，也有網友開玩笑說「這好像供桌」、「可以插蠟燭」，原PO則幽默回應「沒有香，不合格」、「拜這個好嗎」；另有人表示，自己平常吃鍋貼不會特別索取醬料，因此從來沒注意過這兩處開孔。