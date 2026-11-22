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手搖飲點熱的被加收5元 網友推這2家最佛心：連加料都免費
天氣轉冷，不少人買手搖飲時會改點溫熱飲品，沒想到連飲料溫度都可能影響價格。有網友近日分享，自己許久沒買手搖飲，因天氣寒冷想喝杯熱飲，結帳時卻被告知，只要飲料溫度超過常溫，就得額外支付5元，讓她相當意外。
原PO在Threads上表示，自己已經很長一段時間沒有購買手搖飲，當天只是想喝杯暖和的飲料，沒想到店員告知「飲料只要超過常溫就需要加收5元」。由於過去沒有注意過類似規定，她忍不住上網詢問，現在的手搖飲店是否普遍都會針對溫熱飲品加價。
貼文曝光後，不少網友對加熱費感到驚訝，紛紛吐槽「我還真第一次聽說要加5元的」、「要加收的一律說那不用了，換別間買」，也有人提出替代選擇，留言「迷客夏跟50嵐都沒有加5元的問題，50嵐甚至是加料都免費」，認為想喝熱飲可以考慮其他品牌。另有網友笑說「那只好自己帶環保杯了」，希望透過自備杯優惠抵銷額外支出。
不過，也有人認為，購買熱飲時不應只比較有沒有加價，茶湯本身的風味同樣重要。有留言指出，部分茶飲加熱後可能更容易喝出苦澀味，即使不收加熱費，仍應考量飲品品質。
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