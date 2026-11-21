台北知名觀光景點士林夜市，過去總是擠滿逛街、覓食的人潮，不過近日有網友晚間前往，卻發現現場景象與記憶中大不相同。不僅不少店家早早拉下鐵門，街道上也只有零星行人，讓他忍不住感嘆「怎麼變這麼蕭條？」。貼文曝光後引發討論，也有網友形容現場宛如空城，認為如今逛夜市的外國遊客似乎比本地人還多。

這名網友在社群平台「Threads」分享多張士林夜市街景照，表示當天原本打算晚上7、8點到夜市吃晚餐，沒想到實際走訪後，發現沿途不少店家都沒有營業，部分街道甚至幾乎看不到人影。從照片中可以看到，雖然部分店面仍亮著招牌，但也有不少商家已經拉下鐵門，整體街景顯得相當冷清，與過去人潮絡繹不絕的景象形成強烈對比。

貼文一出後，不少網友都表示「士林夜市賣衣服的真的蕭條了」、「來逛的外國人都比台灣人多了」、「前幾天才去，跟鬼城一樣，最後跑去大稻埕吃飯」、「廟那一條人比較多，其他少少的」、「士林夜市沒落也不是近年的事，早在水果攤爆出坑殺觀光客事件，成了壓垮駱駝最厚一根稻草」、「地下化之後漸漸沒落」、「現在只剩假日人多」、「要吃夜市會選寧夏吧！士林我已經想不到什麼特別好非去不可的理由」。

此外，還有網友回憶「想當年住士林時，吃個牛排還要排隊，剛剛經過完全沒人」、「以前逛士林是被人潮推著走，腳不用動也會到出口」、「真慶幸年輕逛過輝煌時期的士林夜市」。

本站曾報導，因士林夜市近年來人潮銳減，台北市長蔣萬安提出10大改造計畫，盼能重振士林夜市，不過方案被認為太過理想，應回到基礎設施精進，才能有效增加人潮。議員也認為應順應輝達、Google進駐結合AI科技，並加強特色夜市宣傳，淡化刻板印象，才能讓觀光客、在地人願意來逛。