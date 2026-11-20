感冒或過敏引起的鼻塞總讓不少人覺得困擾，除了看醫生吃藥以外，有些人會尋求一些小偏方來緩解。旅日部落客「魚漿夫婦」分享日本網友提供的小撇步，只要動動手指就能夠緩解鼻塞，不過多數人都半信半疑，還笑說鼻塞沒解決，反倒是要先看骨科。

「魚漿夫婦」在臉書粉專分享一名日本網友的作法，首先先把手掌完全張開，接著只彎曲食指；第二步保持食指彎曲，讓拇指與中指的指尖互相碰觸；第三，努力把無名指和小指伸直。這名網友表示，這個動作很簡單，據說可以讓鼻子恢復通暢，但也僅供參考，嚴重時還是得要看醫生。

「魚漿夫婦」表示，網路上有些網友試過覺得有用，但也有人覺得沒什麼改變，因此建議如果只是輕微鼻塞，可以試試看這個方法，若嚴重時還是建議看醫生比較有用。

貼文也讓不少台灣網友議論紛紛，「手超痛的」、「做完之後我獲得了塞住的鼻子和抽筋的手指」、「折下去後，眼淚和鼻涕一口氣流出來，鼻子也通了吧」、「原本打算看個耳鼻喉科的，現在要先看骨科了」、「以為是手印」、「我試完後開始鼻塞了」。

《元氣網》之前曾報導《Social Lab社群實驗室》所追蹤的網路聲量，整理出網友們熱議的7種鼻塞緩解方法，最多人選擇的是「去鼻塞藥物」，隨後依序是「指壓按摩」、「洗鼻子」、「補充大量水分」、「簡易蒸氣療法」、「吸鼻器」、「熱敷鼻子」。

另外有耳鼻喉科醫師建議可以使用「鼻部熱敷法」，這是一種鼻部溫熱療法，能幫助緩解鼻塞。可以以美容院熱毛巾的溫度為參考，持續到感覺鼻子通了為止。