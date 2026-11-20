台灣人喜歡出國旅遊，大致上分為兩派，年輕人偏好自由行，稍微年長或者攜家帶眷的就選擇跟團旅遊。有網友表示自己跟團出國總是覺得很累，雖然還是有玩到，但不斷地搭車移動，彷彿有種「解任務」般的感覺，讓她好奇是否也有人會這樣？貼文引來不少討論，多數人都建議自由行會比較好。

原PO在PTT發文表示，嘗試幾次跟團出去玩總覺得很累，例如之前去泰國就有這種感覺。他說雖然也是有逛街、玩樂，但可能是自己沒有很想去，再加上跟團的關係，移動都是搭乘遊覽車，常常搭沒多久就要下車了，有種context switch（環境切換）的感覺，不免覺得出國像在「解任務」。

貼文引起熱議，「跟團真的會」、「看你排行軍行程還是睡到飽行程」、「跟團就這樣啊，試著自由行排過就知道部分旅行社的行程、花的交通時間有多離譜」、「其實就是出國出多了出膩了」、「其實簡單啊，不想去的就真的不下車不就好了，也不用怕浪費」、「跟團比較不深刻，但好處是上車睡覺」。

不少網友也力推自由行的好處，「機會難得，自由行的話都會忍不住想多去幾個地方、多吃幾樣東西」、「覺得像解任務一樣很累，不如考慮自由度高的自由行」、「自由行安排時間比較彈性、比較不會累」、「自由行可以想去自己想去的地方，停留多久時間，也可以自由安排」。

《女子漾》曾報導過海外旅遊「自由行vs跟團」怎麼選？其實可依照旅遊預算、同行旅伴、行程安排、交通方式、旅遊體驗、適合族群等6大項來決定，例如懶得排行程、想有專車接送、預算有限等就可以選擇跟團；想要行程自由度高、更深入體驗在地風情或者自主安排行程者，就可以選擇自由行。