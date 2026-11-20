許多人出國旅遊除了享受美好的旅程之外，更期待有優質的搭機體驗，但即使機上服務與餐點讓人滿意，若遇到前座乘客把椅背往後倒，肯定會讓後座的人非常不滿。有一名女網友抱怨之前搭機就遇到這樣情況，讓她不知道該跟對方提醒還是乾脆忍到下飛機？

原PO在PTT以「搭飛機遇到椅背往後的真的很討厭」為題發文，她說之前搭飛機曾遇過前座的人沒有事先詢問，就直接將座椅的椅背往後調，而且椅背上還是有螢幕的，頓時空間變窄也無法觀看螢幕，讓原PO氣得直呼「這不是欺負老實人嗎？」她想問大家若遇到這種情況，是會請對方將椅背往前，還是會默默地忍到下飛機？

貼文引起熱議，「很難看電影」、「怪航空公司把椅子距離做太近」、「妳也往後就平行了」；不過更多人不挺原PO，「人家買的位置就是包含躺下的空間，妳的也是」、「雖然我也不喜歡人家椅背往後，但是能這樣設計就是可以，我只能怪我自己買不起更好的艙等」、「人家買了位置怎麼用還得問妳，這不是欺負老實人嗎？」

還有網友提出解方，「踢椅背反制」、「就跟對方說往前一點就好啦」、「安全帶燈號亮跟吃飯的時候，可以請空服員幫你講」、「上次也遇到這種，翹腳放倒椅背，那時候我就特別想要點螢幕，點到他爆氣」。

多數人建議可以事先選位避開，或者直接買商務艙，「它既然設計可以往後，就有法規就有其合理性，妳不想人家往後可自己選位解決」、「想舒服睡覺真的該去商務艙」、「嫌棄經濟艙座位尺寸，真的直上豪經跟商務艙」、「不用商務艙，經濟艙也有不可往後的位置，妳可以自己選位，不懂要問，不要情勒」。