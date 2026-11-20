台灣人的創作竟然在冰島雪地裡也能遇見！一名網友近日前往冰島旅遊，意外發現當地出現一幅來自台灣國立中山大學相關人士的雪地畫作，讓她又驚喜又感動，忍不住拍照分享到Threads，並向創作者喊話：「你們畫得真的很好！」貼文曝光後吸引不少網友留言讚嘆，直呼能在異國看到台灣人留下的創作足跡，實在太有感覺，也有人笑稱Threads實在太神奇，說不定很快就能找到畫作本人。

原PO表示，自己在冰島旅遊時，竟然遇見一幅出自中山大學人士之手的畫作，讓她相當驚喜。她透過Threads發文，希望能找到創作者，並特別向對方表達讚美，直言畫作真的很棒，讓她不必親自創作，就能免費與作品合照，還開心寫下：「謝謝你們，讓我不勞而獲跟他拍照。」

貼文曝光後，吸引大批網友留言，有人讚嘆「畫得超好，也好想去冰島一次體驗看看」，也有人表示，在冰島這樣遙遠的地方，還能遇到台灣人留下的足跡，感覺格外感動，「就算是外國人看到，應該也會覺得很特別、很可愛而會心一笑」。

原創作者親留言：歡迎多拍一起當宣傳大使

該文曝光約三小時多後，原創作者意外也見到留言，回覆表示：「是我們的畫！！！同樣遇到中山人超感動，畫完其實超怕被毀掉的，哈哈哈哈，歡迎多拍一起當宣傳大使。」

有趣的是，原創作者也在原PO發文前一小時，於Threads分享該趟冰島之旅。表示自己是與研究所朋友前往冰島10天9夜旅行，意外在結冰積雪的火口湖旁，以雪地為畫布，畫出台灣地圖並搭配學校名稱打卡，還開玩笑說，如果雪再厚一點，很想直接堆出一座「中央山脈」。貼文並附上「Iceland」、「Taiwan」、「NSYSU」等標籤，展現對台灣與中山大學的身分認同。

貼文中也有網友注意到，其中一名參與拍照的朋友竟然穿著短袖，忍不住問「穿短袖太猛了吧」、「怎麼有個超人穿短袖在拍照？」原PO則笑著回應，因為突然覺得很熱才脫掉外套，還透露這名「超人」另外拍了猴子版本，讓網友看了更覺得有趣。

讓原創作者更感動的是，有外國旅客看到雪地上的圖案後，竟然能認出台灣，讓她直呼：「聽到外國人認出這是台灣更感動。」不少網友也大讚這樣的創意打卡相當浪漫，留言表示「在冰島畫台灣也太浪漫了吧」、「超讚的」，還有人激動直呼「誰畫的！超猛我跪，你們可愛死了」，甚至笑稱自己只能默默在高雄流淚羨慕。