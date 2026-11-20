拜月老通常是為了求姻緣，沒想到有人竟替輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳祈求斬斷爛桃花，理由還與台股有關。近日有網友分享，自己前往台南武廟參拜月老後，短短一周便與交往對象分手，提醒其他人要有心理準備。貼文意外釣出另一名網友留言，表示已幫黃仁勳「點燈斬爛桃花」，希望挽救台股供應鏈，讓其他人看了忍不住笑稱：「月老斬準一點，不要斬到台股。」

一名網友在Threads上發文表示，聽聞台南武廟月老相當靈驗，自己便抱著測試感情能否經得起考驗的心態前往參拜，結果拜完才過一個星期，就與另一半分手。原PO直呼「台南武廟的月老很強喔」，還提醒「心態不夠強大不建議去拜」，將這段感情經歷分享給其他網友。

原本討論的是參拜月老的經驗，留言區卻突然出現一名網友寫道：「我也有幫老黃點燈斬爛桃花，希望挽救台股供應鏈。」其他人看見留言後紛紛笑說「月老斬準一點，不要斬到台股」、「感謝你」、「真有心」、「我要笑死了，廣大股民感謝」、「好暖」、「謝謝台式護法」、「台灣果然是玄學科技島」、「台股靠你了兄弟」。

不過，所謂替黃仁勳「斬爛桃花」，僅是網友在社群平台分享的個人行為與說法，並無證據顯示黃仁勳的私人感情生活出現問題，也不能據此認定相關祈福活動與台股走勢有任何關聯。

根據台南祀典武廟官網介紹，廟方設有光明燈、太歲燈、文昌燈、佛祖燈及姻緣燈，供信眾依個人需求登記祈福。凡在廟內點燈的信眾，廟方會於每月農曆初一、十五的例行法會中，由誦經團恭誦平安疏文，祈求平安、消災解厄。

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