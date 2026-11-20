日本一直是台灣民眾出國旅遊的熱門選擇，不少人對日本人的禮貌與服務態度留下良好印象，不過近日一名網友分享，自己到日本青森旅遊時，刻意假裝不會說日文，沒想到車站站務員竟當著他的面，直接說出「知らねーよ」（我哪知道啊），讓他意外聽見對方的真心話。貼文曝光後引發熱議，不少網友也分享類似經歷，更有人傳授反擊話術，建議直接用日文反問對方，讓對方知道自己其實聽得懂。

原PO日前在Threads發文表示，自己前往日本青森旅遊時，曾刻意假裝不會說日文並向青森車站站務人員詢問事情，沒想到站務員以為他聽不懂，竟直接以不耐煩的語氣說出「知らねーよ」，讓他相當傻眼。原PO表示，自己其實完全聽得懂，還笑稱「這句話有多嚴重，懂的人就懂」，不過當下並沒有生氣，只把這段經歷當成旅途中的趣事。

也有網友好奇，原PO是否聽得懂青森當地特有的方言「津輕弁」，對此他澄清，站務員當時講的是一般標準日語，這趟旅行還沒遇到傳說中的津輕弁。

貼文曝光後，吸引不少網友分享在日本遇過的不愉快經驗。有人表示，曾在LAWSON購買炸熱狗時，一時忘記日文說法，只好用英文說「Hot Dog」，店員當下裝作聽不懂，等他離開後，竟聽見對方與同事模仿自己說話的方式；還有網友在仙台機場聽到工作人員說「あっちいって」（走開），讓她當下感受很差。

有網友傳授遇到類似情況時的反擊方式，建議可以直接用日文詢問「なんて言いました？」（你剛剛說什麼？），這句話一出，95%的人會道歉或是心虛不敢看你；還有人補充若想保持禮貌，也可以使用敬語「すみません、今なんて仰ったんでしょうか？」（不好意思，請問您剛才說了什麼？），甚至還有網友打趣地說乾脆回對方一個字「蛤？」

不過，也有網友表示不是只有日本才會這樣，其他國家也都會有這種人，以為對方聽不懂自己的語言就會開始亂講話，但也並非所有日本人都這樣，因此不需要太過放在心上。