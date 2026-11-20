許多女性上班或者為了搭配穿著都會穿絲襪，不過市面上有一種「開襠絲襪」，卻容易讓人聯想到情趣用品。有一名女網友發文表示，開襠絲襪其實有相當實用的日常功能，不僅方便女性上廁所，也能減少私密處悶熱感，尤其長時間穿著絲襪的女性更能感受到便利。貼文曝光後迅速引發熱議，不少網友驚呼自己一直搞錯穿法，甚至才知道原來內褲應該穿在絲襪外面。

原PO日前在Threads分享一張開襠絲襪的照片，笑問大家是不是都以為這種設計只是為了方便親密行為？她解釋開襠絲襪最大的優點，就是女性如廁時不必將整件褲襪脫下，只需要處理外層內褲即可。由於一般絲襪材質相當脆弱，反覆穿脫容易勾破或造成破損，開襠設計不僅省去不少麻煩，也能降低絲襪損壞的機率。

此外，對於需要長時間穿著絲襪的女性而言，開襠款式也能減少私密處的悶熱，尤其天氣炎熱時，如果同時穿著內褲、絲襪及安全褲，容易產生多層包覆的不適感，甚至生理期的時候，更可以少一點束縛感，因此開襠絲襪也成為部分女性日常穿搭的選擇。

貼文一出，不少女性朋友坦言過去完全不知道正確穿法，「我以為內褲要穿在裡面，原來是要先穿絲襪」、「原來內褲是要穿在外面」、「大家都不知道內褲要穿外面？」、「長知識了，夏天上廁所脫絲襪真的很痛苦」；也有人分享，過去穿一般絲襪搭配內褲及安全褲長達12小時，常覺得私密處悶熱且反覆感染，改穿開襠款式後透氣許多，上廁所也方便不少，甚至一口氣購入30雙備用。

另外，也有網友分享特殊工作族群的使用經驗，表示曾有護理師因工作忙碌、經常需要憋尿，加上長時間穿著緊身牛仔褲及絲襪，容易出現私密處悶熱不適的困擾，後來改穿開襠絲襪後，覺得方便許多；更有婦產科醫師表示，曾遇過病患特地穿著開襠絲襪前來看診，讓內診檢查時省去不少穿脫衣物的麻煩，自己也因此認識這類產品的設計。