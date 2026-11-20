南韓天團BTS（防彈少年團）相隔8年再度來台開唱，高雄世運主場館舉辦的世界巡演《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》出現一票難求盛況，場內外湧入逾5萬名歌迷共襄盛舉。而與場館僅有一條馬路之隔的國家運動訓練中心，也因音響與應援聲浪穿透建築，意外變身全台最受羨慕的「免費VIP聽漏音聖地」，多位正在備戰的台灣運動好手紛紛在Threads上曬出近距離視角。

與世運主場館相鄰的國訓中心意外成為「國訓阿米（ARMY，粉絲代號）」的追星現場，田徑女將廖晏均發文笑稱，在國訓中心辛苦練習一整天的粉絲們，晚間一起到7樓觀景台聽歌放鬆，還不忘補充「不確定隔音聽不聽得到，可能會改到6樓」。隨後，游泳健將傅堃銘也在底下留言補充，透露只要站在國訓宿舍樓上，就能直接將場內演出畫面盡收眼底。

除了高樓層的「最佳視角」外，擊劍好手陳致傑連發兩則動態，直呼「國訓都有免費的票」，全國鉛球女子紀錄保持人江靜緣也上傳一段狂笑影片，激動地喊道：「免費的金泰亨跟田柾國瘋掉！」全國男子撐竿跳紀錄保持人吳彥翰則分享了場館施放煙火的影片，讚嘆「國訓中心真的…好厲害…」。

這波國手專屬的「免費搖滾區」實況曝光後，立即在社群網路上引發熱烈討論。許多無緣進場、只能在場外徘徊的歌迷紛紛表達羨慕之意，笑稱「根本國手福利」、「羨慕爆炸」、「我怎麼覺得國訓中心的直播更好看」。

同時也有不少網友打趣指出，要解鎖這項夢幻福利得先成為頂尖國家隊成員，紛紛留言「要進入國訓的門檻也不小」、「因為能進國訓中心的都很厲害」、「住在這棟裡面的人比較厲害」、「選手福利」。