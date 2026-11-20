韓團BTS（防彈少年團）的世界巡迴演唱會本周來到高雄世運主場館，其中成員Jin、j-hope、V（金泰亨）與Jung Kook（柾國）18日下午抵台，當天傍晚就現身六合夜市，4人逛到烤香腸攤後品嚐美食。19日在首場演唱會上，柾國開心表示「香腸真的好好吃！」男神的話一說出口，馬上讓夜市賣香腸的攤販湧入超多人潮，還有人拍下攤販老闆的神情，笑稱「阿姨感覺已經忙到失去表情」。

柾國在演唱會前晚到六合夜市品嚐美食，走到烤香腸攤前，j-hope先用英文詢問哪一款最好吃，接著和Jin商量要買幾條，攤商用韓文打招呼，V聽見後笑著回應，還用中文詢問攤販「好吃嗎？」，接著自我介紹「大家好我是金泰亨」。隔天在演唱會上，柾國除了在台上直呼「香腸真的好好吃！」還笑著說未來到高雄的理由之一就是「吃烤香腸」，不少粉絲聽聞後，也跑去香腸攤販消費、打卡，帶旺攤位生意，直到凌晨都還在排隊。

還有網友拍下攤販忙碌的情形，指出「店家整晚手幾乎沒有停過」，不斷的烤香腸，老闆還忙到臉上的笑容逐漸消失，看起來已經有點疲憊了。大批網友見狀笑稱「阿嬤的笑容轉移到柾國臉上」、「聽說到（凌晨）2點多我真的笑死」、「阿嬤本來是出來做身體健康的」、「當時阿嬤還不知道後面會忙成啥樣」、「這個阿嬤做的真的好吃」、「阿嬤：這輩子沒想過自己會化身無情的烤香腸機器」、「阿姨：幹完這單我要退休」、「阿嬤沒想到會有爆紅的這一天」。