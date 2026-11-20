出遊入住飯店或旅館，在退房前除了確認個人物品是否帶齊，還有哪些細節需要注意？近日一名網友分享自己的退房習慣，每次離開飯店前，都會主動做好4件事，包括垃圾分類、整理浴室垃圾、集中使用過的浴巾，以及將額外選用的枕頭擺放整齊，希望減輕房務人員的工作負擔。貼文曝光後引發熱議，不少房務人員也現身留言感謝，直言房客只要能做到基本整理，就已經相當感恩。

原PO日前在Threads發文表示，每次入住飯店，退房前都有自己一套標準流程，包括會確實做好垃圾分類，整理浴室垃圾，並將用過的浴巾、毛巾及腳踏墊集中放進浴缸，另外也會把額外拿取的枕頭獨立擺放整齊。他認為房務人員每天需要整理大量客房，工作相當辛苦，因此希望透過一些簡單舉動，讓對方能少花一點時間整理。

貼文引發網友共鳴，不少人也分享自己退房時的習慣，「如果有用咖啡機或煮水壺，那個蓋子打開+水倒掉，表示有用過喔」、「退房前我會把回收垃圾分類疊好另外放，但不知道用過的毛巾浴巾要集中，現在知道了」、「退房前，我也是儘量把房間恢復到原狀，垃圾集中、分類」、「我也會把毛巾浴巾放浴缸，而且會刻意放開一點讓房務一眼就可以確認數量」。

不少房務人員表示，「最喜歡這種天使客人」、「只要客人可以把垃圾準確的丟入垃圾桶、把開過的飲料跟水喝完、不要在房間偷抽菸，大概可以幫忙做到這樣，我就很感恩了」、「房務過來人飄過…垃圾幫分類集中，有液體的幫忙倒掉會更感謝！用完毛巾集中放就好」；還有人透露最喜歡客人退房時可以將用過的所有毛巾直接丟床上，這樣可以直接將床單拆下一起包起來不用撿；最討厭的反而是自作聰明的客人，有些人會拆床單然後捆成一整卷，讓房務人員得拆開一條一條看，增加不少困擾。

之前也曾有飯店人員發文表示，曾在客人退房後發現兩張單人床被併在一起卻沒有恢復原位，讓他非常頭大，因為床鋪很重，事後清潔、復原上會增添不少麻煩，甚至還可能會讓房務人員受傷。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康