護照是出國旅遊的重要證件，若不慎遺失或損毀，可能打亂原訂行程。近日有網友分享，自己遍尋不著護照，直到某天早上才發現竟被丟進洗衣機，拿出來時早已面目全非，讓她當場崩潰。

該名網友在threads上哀號，找了好多天的護照，沒想到一早起床，竟意外在洗衣機裡發現，讓她相當崩潰。她曬出護照的「屍體照」，只見護照封面早已破爛不堪，內頁也整疊脫落並皺成一團。原po解釋，是放在架上的包包掉落，沒注意護照掉到洗衣籃裡，就跟著衣服丟進洗衣機。

文章曝光，網友們勸她別申報遺失，否則下本護照的效期會縮短。「別申報遺失，帶著你的護照屍體，找窗口申請一本新的，舊的可能要繳回」、「護照是非常重要的身分文件，辦遺失都會有記錄，達到一定次數後護照效期是會縮短的」、「帶舊護照去辦毀損，這樣效期才會是十年，承辦人員會叫你在申請書上面寫丟進洗衣機」。

根據外交部領事事務局說明，民眾護照若因污損、毀損不堪使用，應攜帶原護照及相關文件申請換發；若是護照遺失申請補發，一般效期為5年，未滿14歲者則為3年。提醒民眾遇到護照泡水或破損，應立即向外交部或駐外機構如實說明原因，切勿自行補修或掩蓋，以免影響後續申辦。