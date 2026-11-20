九合一選舉將至，全國各地選民陸續收到選舉公報，除了政見與學經歷，部分候選人更以出人意料的內容吸引目光。高雄一名里長候選人政見只有短短一句「我想換工作」，新竹候選人則以「人狠話不多」展現個人風格，台中還有候選人疑似因穿白色衣服，公報照片竟只剩頭部與脖子，意外成為網友討論焦點。

高雄市前鎮區忠純里候選人侯敏南，現年54歲，選舉公報上的經歷相當簡單，僅寫著經營機車行38年，工作資歷一目了然。不過，相較於其他候選人洋洋灑灑列出多項政見，他的政見欄卻只有一句「我想換工作」，後面還接著「因為……所以……」，沒有進一步說明，留下不少想像空間，也讓人好奇究竟是什麼原因，讓經營機車行多年的他決定投入里長選戰。

新竹縣竹北市文化里候選人謝智全則以精簡有力的文字吸睛。他在經歷欄列出曾任科技業資深管理師、公司路跑社社長，甚至連國中班長也沒漏掉，還特別標註自己獲得「2026年40+社群人氣王票選第一」。至於政見，謝智全沒有長篇大論，僅寫下「人狠話不多，做好里民服務」，短短12字展現十足個人特色。

新竹縣竹北市文化里候選人謝智全則以精簡有力的文字吸睛。圖／取自中選會選舉公報

台中市大里區永隆里候選人黃秀玲則是照片意外成為焦點。她的選舉公報照片疑似因穿著白色衣服，經過去背或排版處理後，衣服與背景融為一體，畫面只剩下頭部及脖子，看起來彷彿只有一顆頭浮在空中，讓網友忍不住留言：「有人說衣服不要穿白色嗎？」、「排版的人要扣薪水，把衣服都去背了。」

台中市大里區永隆里候選人黃秀玲選舉公報上的照片意外成為焦點。圖／取自中選會選舉公報

也有網友從拍攝證件照的經驗解釋，白色衣服容易與背景混在一起，導致去背後看不見衣服，提醒民眾拍攝證件照時最好避免穿白色，以免出現類似情況。

此外，《聯合報》先前也報導過苗栗縣第五選區無黨籍議員候選人古益弦，他因領有中度智能障礙手冊，選舉公報上的政見以自嘲方式諷刺政治人物開空頭支票，打出「選政客，不如選智障2.0」口號，還搭配捷運、大巨蛋、迪士尼樂園等圖案，引發討論。另一名話題人物則是前JKF女郎Angela寶7，這次以無黨籍身分參選，並將名字改為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，不僅在公報上放上低胸古裝照，還將政見寫成穿越小說章節，從育兒津貼、寵物友善城市到反霸凌議題，呈現與一般候選人截然不同的風格。