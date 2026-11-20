飛航通訊講求專業與效率，但一句看似平常的提醒，卻意外引起網友熱議。近日YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」公開一段台北松山機場塔台與廈門航空機師的無線電通訊錄音，當時飛機準備降落，機師多次透過無線電確認進場順序、前機狀況及是否需要使用自動降落模式。女管制員全程以沉穩、溫柔的語氣回應並引導，不過其中一句「我剛跟你說」，卻讓台灣網友聽出不同情緒，笑稱管制員其實正在壓怒火。

有網友在Threads轉傳這段塔台與機師的對話，當時管制員詢問是否要採取自動降落模式時，機師則表示只是詢問前方飛機是否同樣前往松山機場。女管制員隨即回覆：「對啊！所以你是第二架，我剛跟你說你是第二架！」接著告知機師可以右轉下降，並表示「我雷達引導你」。只不過這一句「我剛跟你說」卻掀起網友們熱議，而貼文也超過130萬次瀏覽。

不少網友對女管制員的聲音留下深刻印象，稱讚她語氣溫柔、態度堅定，即使面對機師接連詢問，仍能清楚傳達資訊，直呼「姐姐的聲音好好聽」、「這個語氣真的很專業」、「『我引導你』聽起來好溫柔」，不過讓台灣網友更有共鳴的，卻是那句「我剛跟你說」。

多數人認為這5個字雖然表面客氣，搭配語氣與咬字，卻隱約透露出不耐煩，「好可怕，台灣人聽到這個語氣和咬字真的皮會繃緊，很明顯在不爽了」、「沒有人覺得塔台的火氣上來了嗎？」、「台灣人都聽得出來她有在壓抑怒氣」、「只有台灣人知道，塔台姐姐已經再生氣了，台灣女生用出『我剛剛跟你說」這個開頭造句，就是發飆訊號（只是她的專業不允許她暴走）」、「『我剛跟你說你是第二架』（已經在嗆囉）」。

不過也有網友覺得不需要對管制員的語氣過度揣測，認為語氣堅定、清晰是管制員的基本要求，傳遞正確訊息，確保飛機安全起降是他們最重要的任務。