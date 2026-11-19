輝達（NVIDIA）近期因領導人異動受到高度關注，臨時執行長柯蕾特·柯蕾絲（Colette Kress）與董事長哈維·C·瓊斯（Harvey C. Jones）近日針對黃仁勳的職務安排表達立場，指出董事會已一致接受黃仁勳的辭呈，並無讓他重新出任執行長的規劃。

柯蕾絲接受CNBC專訪時，進一步說明董事會的決策方向，董事長瓊斯也在財報電話會議開場時重申相關立場。消息曝光後，網友除了關注輝達高層人事布局，也將目光放在臨時執行長柯蕾絲身上，甚至有人將她的形象聯想到電影《飢餓遊戲》裡的角色，意外掀起一波迷因討論。

有網友看到柯蕾絲的照片後，忍不住留言「輝達臨時CEO怎麼有一股濃濃的反派味」，笑稱「她看起來要舉行新的飢餓遊戲」；還有人直呼「超像飢餓遊戲3的臨時大總統」、「今天你的脆拿下冠軍第一笑」，甚至認為她神似好萊塢女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）。不少人跟著玩起電影角色哏，有人問「Who is Mockingjay（學舌鳥，片中女主角）？仁勳是誰！？是史諾（總統）嗎？」原PO則笑回「我們都知道史諾的下場」。

此外，也有網友從企業管理角度討論這項人事安排，認為由財務背景出身的高層暫時接掌科技公司，是否能充分掌握技術發展與公司營運方向，值得觀察；另有人認為，財務長接任臨時執行長，可能是董事會安排下的過渡性角色，也有人替她緩頰，表示「財務長通常都會找親信，她被董事推出來的，不要黑錯人了啦」。