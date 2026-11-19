日本Suica西瓜卡經典吉祥物企鵝將於2027年3月底「畢業」，改由紫色兔子接棒，讓不少粉絲不捨。日本旅遊達人林氏璧分析，JR東日本狠心換掉25年人氣角色，背後可能與著作權有關。

林氏璧今（19）日在臉書指出，Suica企鵝的著作權標示包含原創作者坂崎千春、JR東日本及廣告代理商電通，商業合作可能需要另外取得同意或支付授權金。隨著Suica準備跨足金融、行動支付及生活服務，他推測JR東日本希望擁有完全掌控的原創角色，避免未來合作受限。

林氏璧也分享，有網友告訴就讀小四的女兒，企鵝即將被「茄子兔」取代，沒想到女兒難過得快哭出來。他坦言，雖能理解商業決策，但身為企鵝老粉仍難以接受。

他認為，紫色兔子未來或許能像大阪世博吉祥物「脈脈」一樣，從外型引發爭議到周邊熱賣，但自己永遠不會忘記企鵝，也希望牠退休後能開創第二春。

事實上，JR東日本昨日才公布Suica新吉祥物票選結果，紫色兔子在166萬張選票中拿下約86萬票，以51.7%得票率勝出，預計2027年4月1日正式接棒。目前新角色尚未命名，官方開放民眾投稿至12月15日，預計明年3月31日公布正式名稱。