作風親民的黃仁勳在台灣擁有高人氣，很多民眾都暱稱他為「老黃」，而這個稱號也讓外國網友感到好奇「為什麼台灣人稱黃仁勳『Old Huang（老黃）』」。

一名網友近日在社群平台Threads轉發一則來自X（原Twitter）的貼文，只見一名外國網友發文納悶提問：「為什麼每篇關於黃仁勳（Jensen Huang）的推文翻譯成中文後，都會稱呼他為『Old Huang』？」原PO轉發時忍不住笑道「老外不明白為什麼Jensen叫Old Huang」，隨即引發網友熱烈討論。

外國網友的疑惑，引來台灣人紛紛留言解答，指出中文裡的「老」字並不僅限於年紀大，加在姓氏前反而帶有熟悉、親近與敬重並存的意味，「這就是一種很親切的稱呼啊」、「其實英文文化裡有時也有『Old＋姓氏』的用法，用來指稱熟識的老朋友」。

也有網友從台灣獨特的社群文化切入分析，認為台灣民眾很習慣用「裝熟」的暱稱來拉近與大人物之間的距離，「叫『老黃』聽起來就像前兩天才一起吃過飯的朋友，對一些科技大咖，大家很喜歡用朋友圈的綽號來稱呼，感覺比較沒有距離感」、「我們也叫乾爹」、「不是都叫他『daddy』嗎？」此外，還有網友發揮台語諧音創意，幽默表示「不然照最道地的台灣叫法，乾脆喊他『阿勳』，台語念起來就像『阿魂』，聽起來更接地氣！」

黃仁勳近期的動向備受關注。他在上周捲入風波辭職後，17日首度打破沉默公開表達重返崗位的意願；不過，輝達董事會對此已做出明確回應，強調董事會一致接受他的請辭，目前並無意讓他回任執行長一職。